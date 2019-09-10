На Сахалине реанимировали пациента после 25-минутной остановки сердца

Врачи Сахалинской областной клинической больницы смогли "завести" сердце пациента после почти получасовой остановки, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Кроме обычных реанимационных действий, специалисты использовали новое оборудование, позволяющее проводить непрерывный массаж сердца.
- У 56-летнего пациента с сердечно-сосудистой патологией сердце остановилось внезапно. 25 минут проводили реанимационные мероприятия, при помощи автоматического наружного кардиомассажера сердечная деятельность была успешно восстановлена. Сейчас мужчина уже переведен в отделение кардиологии, где проходит дальнейшее лечение, - рассказал заведующий отделением Андрей Науменко.
Три портативные системы для проведения сердечно-легочной реанимации учреждение получило незадолго до этого случая. Новое оборудование установили в оперблоке и реанимационном отделении регионального сосудистого центра, а также в отделении санитарной авиации.
За десять дней аппарат уже помог реаниматологам спасти жизни трех пациентов.
Планируется еще десять подобных портативных систем направить на станцию скорой помощи в Южно-Сахалинске.