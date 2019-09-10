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10.09.2019 12:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Сахалине реанимировали пациента после 25-минутной остановки сердца

Текст: Евгения Шерешевская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Врачи Сахалинской областной клинической больницы смогли "завести" сердце пациента после почти получасовой остановки, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Кроме обычных реанимационных действий, специалисты использовали новое оборудование, позволяющее проводить непрерывный массаж сердца.

Фото: Егор Просвирников.
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- У 56-летнего пациента с сердечно-сосудистой патологией сердце остановилось внезапно. 25 минут проводили реанимационные мероприятия, при помощи автоматического наружного кардиомассажера сердечная деятельность была успешно восстановлена. Сейчас мужчина уже переведен в отделение кардиологии, где проходит дальнейшее лечение, - рассказал заведующий отделением Андрей Науменко.

Три портативные системы для проведения сердечно-легочной реанимации учреждение получило незадолго до этого случая. Новое оборудование установили в оперблоке и реанимационном отделении регионального сосудистого центра, а также в отделении санитарной авиации.

За десять дней аппарат уже помог реаниматологам спасти жизни трех пациентов.

Планируется еще десять подобных портативных систем направить на станцию скорой помощи в Южно-Сахалинске.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск
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