Новости

Появилось фото Су-34 после столкновения над Липецком 09:33
В одном из детских садов Читы рухнул потолок 09:19
Названа возможная причина убийства детей матерью на Камчатке 09:05
Видео: Jeep Cherokee застрял в полосе прибоя и погиб в волнах 09:00
В МИД прокомментировали "эвакуацию американского шпиона из РФ в США" 08:57
В Курганской области четыре человека погибли в аварии 08:56
Росстат: Авиабилеты в России подорожали на четверть 08:51
На Алтае медведь выгнал туристов из заповедника 08:44
Volkswagen представил модель новой эры 08:24
Билан извинился за испорченный праздник на Дне города в Самаре 08:21
Трампа спросили про американского шпиона в России 07:56
Трамп заявил о готовности принять участие в переговорах РФ и Украины 07:15
В Швеции установят статую Ибрагимовича 07:10
Ученые выяснили, как влияет на жизнь килограмм жира на животе 07:06
До 20 миллионов россиян могут потерять работу из-за внедрения роботов 06:55
Видео: В Благовещенске открыли магазин без продавца 06:40
Бразильский прокурор пожаловался на зарплату в 6 тысяч долларов 06:20
У берегов Приморья спасли дрейфовавшего на пенопласте рыбака из КНДР 05:37
На Сахалине двое мужчин вышли в море на надувной лодке и пропали 05:37
В Китае суд приговорил к смертной казни похитителя ребенка 05:36
Парламент Британии снова отклонил предложение Джонсона о досрочных выборах 05:18
Школы и детсады в Комсомольске-на-Амуре закрыли из-за тайфуна "Линлин" 04:37
Мэр Венеции предложил запретить курение на открытом воздухе 04:27
Трамп пошутил по поводу своих волос 04:20
Джонсон отправил британских парламентариев в отпуск 04:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минобороны рассекретило документы о ситуации накануне Второй мировой войны
Минобороны рассекретило документы о ситуации накануне Второй мировой войны
Опасный токсин обнаружили в шоколадных шариках
Опасный токсин обнаружили в шоколадных шариках
Как изменятся правила получения водительских прав
Как изменятся правила получения водительских прав
10.09.2019 09:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Названа возможная причина убийства детей матерью на Камчатке

Текст: Юлия Гарднер

Жительница Вилючинска, утопившая собственных детей в бухте Крашенникова, сделала это из-за ревности.

Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Камчатского края, 27-летняя женщина решила пойти на преступление после того, как узнала об измене мужчины, от которого она родила дочь.

Убившему семью ульяновцу назначена посмертная психиатрическая экспертиза

Люди, ставшие свидетелями трагедии, рассказали, что в воду молодая мать зашла, привязав к себе пятилетнего сына и взяв на руки полуторамесячную девочку. Вызванные правоохранители смогли добраться до нее лишь на лодке. Всех троих вытащили: женщину смогли откачать, а детей уже нет.

Известно, что подозреваемая имеет диплом Московского государственного технического университета имени Баумана. В Вилючинске работала инженером.

Напомним, в ее отношении СК расследует уголовное дело. В свою очередь, прокуратура Камчатки проверяет работу органов системы профилактики безнадзорности и социальной защиты.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин предложил "Газпрому" изучить поставки газа в Китай через Монголию
В МИД прокомментировали "эвакуацию американского шпиона из РФ в США"
Володин: Выборы прошли в соответствии с нормами закона
До 20 миллионов россиян могут потерять работу из-за внедрения роботов
Росстат: Авиабилеты в России подорожали на четверть