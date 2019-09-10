Названа возможная причина убийства детей матерью на Камчатке

Жительница Вилючинска, утопившая собственных детей в бухте Крашенникова, сделала это из-за ревности.

Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Камчатского края, 27-летняя женщина решила пойти на преступление после того, как узнала об измене мужчины, от которого она родила дочь.

Люди, ставшие свидетелями трагедии, рассказали, что в воду молодая мать зашла, привязав к себе пятилетнего сына и взяв на руки полуторамесячную девочку. Вызванные правоохранители смогли добраться до нее лишь на лодке. Всех троих вытащили: женщину смогли откачать, а детей уже нет.

Известно, что подозреваемая имеет диплом Московского государственного технического университета имени Баумана. В Вилючинске работала инженером.

Напомним, в ее отношении СК расследует уголовное дело. В свою очередь, прокуратура Камчатки проверяет работу органов системы профилактики безнадзорности и социальной защиты.