Новости

ФБР передало посольству Украины украденную в СССР картину 03:44
Сахалинец спас детей из горящей квартиры 03:34
Северная Корея запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря 02:55
Юрий Жирков: "Взяли важные три очка" 02:46
Почти 13 тысяч человек провели ночь в аэропорту Токио 02:41
Спасен последний моряк с перевернувшегося у берегов США судна 01:57
В Германии пассажиры Airbus A319 пострадали из-за турбулентности 01:50
В одном из кафе Дубая российский брокер забыл сумку с деньгами 01:30
Трамп назвал "балбесами" своих конкурентов на выборах 01:19
В Альпах обнаружено тело пропавшего 43 года назад альпиниста 00:38
Неизвестный выстрелил в туристический автобус в центре Афин 00:19
Трамп назвал "мертвыми" переговоры с талибами 00:16
В Москве изъяли львенка, которого прятали в гаражах 09.09.2019
Михаэля Шумахера тайно перевезли в больницу Парижа 09.09.2019
Савченко пожаловалась на проблемы с трудоустройством 09.09.2019
Три человека погибли в результате стрельбы в нидерландском Дордехте 09.09.2019
В Госдуму внесен законопроект о пенсиях работникам села, переехавшим в город 09.09.2019
Пикап Tesla может дебютировать уже в ноябре 09.09.2019
ВМФ России получит в следующем году сразу четыре атомные подлодки 09.09.2019
Банки РФ реабилитировали более 15 тысяч клиентов из "черных списков" 09.09.2019
МИД: СПВД все еще жизнеспособен 09.09.2019
Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку саммита стран астанинского формата 09.09.2019
Избирком сообщил, как партии поделят места в Госсовете Крыма 09.09.2019
Верховный суд оставил в силе пожизненные сроки для участников "банды ГТА" 09.09.2019
На Украине при передислокации воинской части произошел взрыв 09.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минобороны рассекретило документы о ситуации накануне Второй мировой войны
Минобороны рассекретило документы о ситуации накануне Второй мировой войны
Опасный токсин обнаружили в шоколадных шариках
Опасный токсин обнаружили в шоколадных шариках
Как изменятся правила получения водительских прав
Как изменятся правила получения водительских прав
10.09.2019 03:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сахалинец спас детей из горящей квартиры

Текст: Евгения Шерешевская

Житель сахалинского города Корсакова вывел двоих малолетних детей из квартиры, в которой начался пожар, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Фото: Пресс-служба главы РМ
В Мордовии семья мальчика, спасшего сестру на пожаре, получит новый дом

37-летний мужчина почувствовал запах гари, когда находился дома. Выглянув на улицу, увидел пламя на соседнем балконе и сразу направился в расположенную рядом квартиру. Попутно он сообщил о возгорании в пожарную охрану.

"Знал, что в той квартире были дети. Пошел, не раздумывая", - рассказал после происшествия сахалинец.

На его стук дверь открыл плачущий семилетний ребенок. В одной из комнат на кровати мужчина нашел еще одного малыша, которому не было и года. В помещении начал скапливаться едкий дым, становилось трудно дышать. Выйти на охваченный огнем балкон было невозможно.

Тогда мужчина отвел детей в свою квартиру, а прибывшие через несколько минут огнеборцы потушили пожар.

Рассматривается вопрос о представлении героя к ведомственной награде МЧС России.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Итоги выборов 8 сентября 2019 года
Путин предложил "Газпрому" изучить поставки газа в Китай через Монголию
Володин: Выборы прошли в соответствии с нормами закона
Шойгу объяснил, как не допустить гонки вооружений в Европе
Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений