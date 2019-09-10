Сахалинец спас детей из горящей квартиры

Житель сахалинского города Корсакова вывел двоих малолетних детей из квартиры, в которой начался пожар, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

37-летний мужчина почувствовал запах гари, когда находился дома. Выглянув на улицу, увидел пламя на соседнем балконе и сразу направился в расположенную рядом квартиру. Попутно он сообщил о возгорании в пожарную охрану.

"Знал, что в той квартире были дети. Пошел, не раздумывая", - рассказал после происшествия сахалинец.

На его стук дверь открыл плачущий семилетний ребенок. В одной из комнат на кровати мужчина нашел еще одного малыша, которому не было и года. В помещении начал скапливаться едкий дым, становилось трудно дышать. Выйти на охваченный огнем балкон было невозможно.

Тогда мужчина отвел детей в свою квартиру, а прибывшие через несколько минут огнеборцы потушили пожар.

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