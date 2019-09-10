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10.09.2019 11:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Тайфун "Линлин" подтопил почти 380 домов в Комсомольске-на-Амуре

Текст: Дина Непомнящая

В Комсомольске-на Амуре продолжают устранять последствия тайфуна "Линлин". Как сообщили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю, остаются подтопленными улицы, подвалы многоквартирных домов и социально-значимых объектов.

Затоплены 377 жилых домов и 756 приусадебных участков в микрорайонах Малая Хапсоль, Мылки, Силинский, Хорпинский, Парковый, Менделеева, Победа.

Фото: Александр Музыка/ТАСС
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Воду откачивают насосами, работают 17 групп, используя 37 насосов различной мощности. Расчищают стоки, которые забиты мусором, травой и опавшими листьями.

Спасатели также помогают населению. Так на Хорпинском шоссе организовано дежурство, сотрудники МЧС помогают людям добраться на учебу, работу и вернуться домой.

В городе развернуты три пункта временного размещения. В двух из них находятся подтопленцы. Всего 58 человек, 18 из которых дети.

Напомним, сегодня в Комсомольске пришлось временно закрыть детские сады №134, 25, первый корпус детского сада №100, школу №32 и Инженерную школу, из-за того, что грунтовые воды залили подвальные помещения в зданиях учреждений.

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