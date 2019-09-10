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10.09.2019 10:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Экспедиция исследовала 10 действующих вулканов на Курильских островах

Текст: Евгения Шерешевская

Фумарольную и термальную активность десяти действующих вулканов курильских островов Итуруп и Уруп изучили участники экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда", сообщило РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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В ходе экспедиции также созданы 3D-проекции скального и почвенного состава островов, проведены ботанические исследования.

На Итурупе ученые обнаружили сеть подземных ходов. Они предполагают, что сооружения созданы во время Второй мировой войны. Здесь же найдено редкое артиллерийское орудие этого периода и склад боеприпасов.

К месту проведения исследований ученых, военнослужащих и юнармейцев - всего более ста человек - доставил большой десантный корабль Тихоокеанского флота "Ослябя". По окончании экспедиции судно перевезет исследователей во Владивосток.

Общество Наука Общество История Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова
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