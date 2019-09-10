В Забайкалье пенсионеры получат доплату к пенсии

В Забайкальском крае более 53 тысяч пенсионеров с 1 января 2020 года будут получать региональные надбавки к пенсии.

- Социальная доплата к пенсии устанавливается пенсионеру субъектом Федерации, чтобы общая сумма его материального обеспечения с учетом доплаты достигла величины прожиточного минимума, - рассказала на заседании Законодательного собрания региона министр труда и социальной защиты населения Инна Щеглова.

По инициативе главы региона Александра Осипова, Законодательное собрание приняло закон, согласно которому величина прожиточного минимума для пенсионеров составит на будущий год 9829 рублей. В среднем по стране этот показатель меньше примерно на 500 рублей.