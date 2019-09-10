В Забайкалье пенсионеры получат доплату к пенсии

Новости

Hyundai почтила память первого концепта новым шоу-каром 10:08
СМИ сообщили о подорожании автомобилей из-за утильсбора 10:00
В Сочи при пожаре в частном доме погибла девушка 09:54
Скончался уральский спортсмен, проплывший 30 километров в открытом море 09:46
Летевший из Красноярска в Москву Boeing задержали из-за неисправности 09:42
Volkswagen сменил логотип и заговорил женским голосом 09:42
В Кузбассе четверо первоклассников получили ожоги в школьной столовой 09:41
Сбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение 09:39
Появилось фото Су-34 после столкновения над Липецком 09:33
В одном из детских садов Читы рухнул потолок 09:19
Названа возможная причина убийства детей матерью на Камчатке 09:05
Видео: Jeep Cherokee застрял в полосе прибоя и погиб в волнах 09:00
В МИД прокомментировали "эвакуацию американского шпиона из РФ в США" 08:57
В Курганской области четыре человека погибли в аварии 08:56
Росстат: Авиабилеты в России подорожали на четверть 08:51
На Алтае медведь выгнал туристов из заповедника 08:44
Volkswagen представил модель новой эры 08:24
Билан извинился за испорченный праздник на Дне города в Самаре 08:21
Трампа спросили про американского шпиона в России 07:56
Трамп заявил о готовности принять участие в переговорах РФ и Украины 07:15
В Швеции установят статую Ибрагимовича 07:10
Ученые выяснили, как влияет на жизнь килограмм жира на животе 07:06
До 20 миллионов россиян могут потерять работу из-за внедрения роботов 06:55
Видео: В Благовещенске открыли магазин без продавца 06:40
Бразильский прокурор пожаловался на зарплату в 6 тысяч долларов 06:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минобороны рассекретило документы о ситуации накануне Второй мировой войны
Минобороны рассекретило документы о ситуации накануне Второй мировой войны
Опасный токсин обнаружили в шоколадных шариках
Опасный токсин обнаружили в шоколадных шариках
Как изменятся правила получения водительских прав
Как изменятся правила получения водительских прав
10.09.2019 09:44
Проект: В регионах

В Забайкалье пенсионеры получат доплату к пенсии

Текст: Дина Непомнящая
В Забайкальском крае более 53 тысяч пенсионеров с 1 января 2020 года будут получать региональные надбавки к пенсии.
У забайкальцев появился особый "Голос"

- Социальная доплата к пенсии устанавливается пенсионеру субъектом Федерации, чтобы общая сумма его материального обеспечения с учетом доплаты достигла величины прожиточного минимума, - рассказала на заседании Законодательного собрания региона министр труда и социальной защиты населения Инна Щеглова.

По инициативе главы региона Александра Осипова, Законодательное собрание приняло закон, согласно которому величина прожиточного минимума для пенсионеров составит на будущий год 9829 рублей. В среднем по стране этот показатель меньше примерно на 500 рублей.

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Забайкальский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В МИД прокомментировали "эвакуацию американского шпиона из РФ в США"
До 20 миллионов россиян могут потерять работу из-за внедрения роботов
Росстат: Авиабилеты в России подорожали на четверть
Билан извинился за испорченный праздник на Дне города в Самаре
Трамп назвал "балбесами" своих конкурентов на выборах