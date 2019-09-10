В Забайкалье увеличат затраты на питание школьников из малоимущих семей

Норматив питания для школьников из малоимущих семей в 2020 году в Забайкальском крае вырастет еще на 50 процентов.

Об этом на заседании Законодательного собрания региона сообщила исполняющая обязанности министра финансов края Светлана Чикичева.

Ранее с соответствующей просьбой к губернатору Забайкальского края Александру Осипову обращались на встречах местные жители.

С 1 сентября нынешнего года уже действует новый норматив на завтраки для школьников из небогатых семей - 45 рублей в день. В начале года этот показатель составлял всего 19 рублей, но дважды повышался по инициативе губернатора края.

Сейчас на эти деньги на завтрак дети получают молоко с булочкой. Их обед состоит из трех блюд.