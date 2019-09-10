Видео: В Благовещенске открыли магазин без продавца

Провести эксперимент и проверить, могут ли люди закупаться в магазине, где нет продавца, оставаясь при этом честными, решил блогер из Благовещенска. Все происходящее он заснял на видео.

Мужчина оставил посреди улицы коробку с напитками и записку "Добрый день, это магазин без продавца. Если вам стало жарко вы можете купить чай или воду". Деньги за покупку предлагалось опускать в баночку или переводить на банковскую карту.

Необычный магазин заинтересовал многих прохожих, но покупать там напитки решались только молодые люди. Бесплатно бутылки не забирал никто.

В конце эксперимента двое мальчишек догадались, что где-то спрятана камера, с помощью которой наблюдают за сохранностью товара и реакцией покупателей.