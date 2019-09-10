Дети-инвалиды получат сертификаты на реабилитацию

Съездить в санаторий, пройти курс лечебного массажа, рефлексо-, механо- или кинезотерапии, позаниматься с логопедом или получить другие виды услуг теперь будет доступнее для детей-инвалидов Башкирии. Они получат их бесплатно благодаря именному специальному сертификату. Им можно оплатить и обучение родителей правильному проведению медицинских и психологических реабилитационных мероприятий в домашних условиях.

Речь идет о сумме в 41,7 тысячи рублей в год, которыми можно оплатить услуги частных центров реабилитации республики. Если стоимость услуг будет превышать эту сумму, то разницу должна будет оплатить семья ребенка.

- Идея введения такого сертификата витала уже несколько лет, и, наконец, документы подписаны - начался прием заявлений от родителей. Мы очень рады, что нас услышали, - рассказал председатель общественной организации "Материнское сердце" Гульшат Ибрагимова. - Для нас это очень важно.

Выдавать именной документ будут живущим в Башкирии детям-инвалидам, которые в течение последнего года не проходили реабилитацию в государственных учреждениях. Остальные смогут воспользоваться сертификатом через 12 месяцев. Главное, что теперь у родителей детей-инвалидов Башкирии будет выбор обратиться в государственный центр или негосударственный.