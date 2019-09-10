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10.09.2019 03:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Эксперты рассчитали, сколько стоит "ребенко-место" в яслях

Текст: Марина Гусенко
До конца этого года планируется создать более 90,7 тысячи дополнительных мест в яслях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.
Фото: Александр Кожохин /РИА Новости Фото: Александр Кожохин /РИА Новости
Фото: Александр Кожохин /РИА Новости

Каждое из них обойдется федеральному бюджету в 540 тысяч рублей, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении "РГ").

Фото: пресс-служба мэрии Черкесска
В Черкесске начали одновременно строить семь яслей

Всего на строительство яслей будет потрачено из федерального бюджета 49 миллиардов рублей. Еще 20 процентов средств будет добавлено из региональных бюджетов, так что создание одного "ребенко-места" в целом обойдется в 675 тысяч рублей.

Федеральная программа "Создание условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для детей до трех лет", поясняют эксперты, направлена на борьбу с кадровым дефицитом - одной из проблем, остро стоящих во всех сферах российской экономики. В качестве одного из способов ее решения власти предлагают дать возможность женщинам, воспитывающих детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями.

Построенный инвестором детсад в Анапе оказался не нужен

В программе участвуют 82 региона из 85. До конца 2019 года там планируется создать от 83 до 2594 мест в каждом из субъектов. Больше всего их прибавится в Воронежской области - 2 594 места. Следом с небольшим отрывом следуют Башкортостан и Алтайский крае - 2 522 и 2 512 мест соответственно. В конце этого списка в 2019 году - Владимирская и Сахалинская области, а также Еврейская автономная область,

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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