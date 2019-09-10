Эксперты рассчитали, сколько стоит "ребенко-место" в яслях

До конца этого года планируется создать более 90,7 тысячи дополнительных мест в яслях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

Каждое из них обойдется федеральному бюджету в 540 тысяч рублей, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении "РГ").

Всего на строительство яслей будет потрачено из федерального бюджета 49 миллиардов рублей. Еще 20 процентов средств будет добавлено из региональных бюджетов, так что создание одного "ребенко-места" в целом обойдется в 675 тысяч рублей.

Федеральная программа "Создание условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для детей до трех лет", поясняют эксперты, направлена на борьбу с кадровым дефицитом - одной из проблем, остро стоящих во всех сферах российской экономики. В качестве одного из способов ее решения власти предлагают дать возможность женщинам, воспитывающих детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями.

В программе участвуют 82 региона из 85. До конца 2019 года там планируется создать от 83 до 2594 мест в каждом из субъектов. Больше всего их прибавится в Воронежской области - 2 594 места. Следом с небольшим отрывом следуют Башкортостан и Алтайский крае - 2 522 и 2 512 мест соответственно. В конце этого списка в 2019 году - Владимирская и Сахалинская области, а также Еврейская автономная область,

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