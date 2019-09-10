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10.09.2019 13:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ФНС рассказала о новом виде мошенничества

Текст: Алексей Трапезников
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Налогоплательщикам Пермского края массово приходят по почте требования об уплате налога, сбора, пеней, штрафа от Управления Федеральной налоговой службы. Как оказалось, эти сообщения рассылают мошенники, размещая в липовом требовании собственные банковские реквизиты.

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В УФНС Пермского края "РГ" пояснили, что по факту рассылки фейковых сообщений уже приняты соответствующие меры. В настоящее время правоохранительные органы расследуют это преступление и устанавливают лиц, которые его совершили.

В ведомстве обращают внимание жителей региона на то, что УФНС не направляет налогоплательщикам требования на уплату налогов. Ни руководитель Управления, ни его заместители не подписывают такие требования. Направление соответствующих документов осуществляется только территориальными налоговыми органами.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Экономика Финансы Налоги Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край
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