ФНС рассказала о новом виде мошенничества

Налогоплательщикам Пермского края массово приходят по почте требования об уплате налога, сбора, пеней, штрафа от Управления Федеральной налоговой службы. Как оказалось, эти сообщения рассылают мошенники, размещая в липовом требовании собственные банковские реквизиты.

В УФНС Пермского края "РГ" пояснили, что по факту рассылки фейковых сообщений уже приняты соответствующие меры. В настоящее время правоохранительные органы расследуют это преступление и устанавливают лиц, которые его совершили.

В ведомстве обращают внимание жителей региона на то, что УФНС не направляет налогоплательщикам требования на уплату налогов. Ни руководитель Управления, ни его заместители не подписывают такие требования. Направление соответствующих документов осуществляется только территориальными налоговыми органами.