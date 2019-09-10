ИЭМЗ "Купол" готов к поставке продукции для космодрома "Восточный"

Ижевский электромеханический завод "Купол" (входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей") готов предложить новой российской пусковой площадке целую линейку изделий гражданского назначения. Презентация этой продукции состоялась 9 сентября в Москве в ходе рабочей встречи руководителя госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина с главой Удмуртии Александром Бречаловым и представителями оборонных предприятий Удмуртии.

С докладом о возможностях и потенциале Ижевского электромеханического завода выступил заместитель генерального директора предприятия Олег Кардаполов. Он рассказал о продукции, которая может представлять интерес для предприятий и объектов космической отрасли.

В частности, в презентации речь шла о выпускаемой "Куполом" тепло- и климатотехнике, вентиляционном оборудовании, проекте производства твердотельных волновых гироскопов, системе очистки промышленных стоков, разработке ингибиторов коррозии, технологии изготовления комплексов быстровозводимых зданий.

Олег Кардаполов отметил, что ИЭМЗ всегда открыт для диалога с потенциальными потребителями и пригласил руководство космической отрасли посетить предприятие.

- Хочу особо отметить, что наше предприятие всегда открыто к диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству, установлению долгосрочных партнерских отношений. Мы заинтересованы в расширении имеющихся и освоении новых компетенций в развитии направлений гражданской продукции, проведении глубокой и широкомасштабной диверсификации нашего основного производства. Я приглашаю вас посетить наше предприятие и ознакомиться с производственно-технологическими возможностями и коллективом, - сказал Кардаполов.

Дмитрий Рогозин со своей стороны предложил руководству республики подготовить перечень тем для дальнейшего включения в стратегически важный проект по развитию космодрома "Восточный".

- Мы договорились, что Удмуртия подготовит каталог продукции, которая будет применена на космодроме "Восточный". Мы все оперативно рассмотрим, и будем включать через наших проектантов в планы реализации, - сказал Рогозин.

По итогам встречи выступил глава Удмуртии Александр Бречалов. Он отметил перспективу глубокой кооперации предприятий Удмуртии и госкорпорации "Роскосмос".

- Мы более чем удовлетворены итогом встречи. Срок подготовки к такому формату совещания был один месяц. Наметили дату следующей встречи, надеюсь она состоится в Удмуртии и будет приурочена ко Дню оружейника. 18 и 19 сентября с коллегами уже более предметно отработаем по предложению наших предприятий, - прокомментировал Александр Бречалов.