ИЭМЗ "Купол" готов к поставке продукции для космодрома "Восточный"

С докладом о возможностях и потенциале Ижевского электромеханического завода выступил заместитель генерального директора предприятия Олег Кардаполов. Он рассказал о продукции, которая может представлять интерес для предприятий и объектов космической отрасли.
В частности, в презентации речь шла о выпускаемой "Куполом" тепло- и климатотехнике, вентиляционном оборудовании, проекте производства твердотельных волновых гироскопов, системе очистки промышленных стоков, разработке ингибиторов коррозии, технологии изготовления комплексов быстровозводимых зданий.
Олег Кардаполов отметил, что ИЭМЗ всегда открыт для диалога с потенциальными потребителями и пригласил руководство космической отрасли посетить предприятие.
- Хочу особо отметить, что наше предприятие всегда открыто к диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству, установлению долгосрочных партнерских отношений. Мы заинтересованы в расширении имеющихся и освоении новых компетенций в развитии направлений гражданской продукции, проведении глубокой и широкомасштабной диверсификации нашего основного производства. Я приглашаю вас посетить наше предприятие и ознакомиться с производственно-технологическими возможностями и коллективом, - сказал Кардаполов.
Дмитрий Рогозин со своей стороны предложил руководству республики подготовить перечень тем для дальнейшего включения в стратегически важный проект по развитию космодрома "Восточный".
- Мы договорились, что Удмуртия подготовит каталог продукции, которая будет применена на космодроме "Восточный". Мы все оперативно рассмотрим, и будем включать через наших проектантов в планы реализации, - сказал Рогозин.
По итогам встречи выступил глава Удмуртии Александр Бречалов. Он отметил перспективу глубокой кооперации предприятий Удмуртии и госкорпорации "Роскосмос".
- Мы более чем удовлетворены итогом встречи. Срок подготовки к такому формату совещания был один месяц. Наметили дату следующей встречи, надеюсь она состоится в Удмуртии и будет приурочена ко Дню оружейника. 18 и 19 сентября с коллегами уже более предметно отработаем по предложению наших предприятий, - прокомментировал Александр Бречалов.