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10.09.2019 19:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Итальянские инвесторы вложатся в мясное животноводство Оренбуржья

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Итальянские инвесторы вложатся развитие мясного животноводства Оренбургской области. Вопросы реализации проекта по строительству откормочного комплекса обсуждались на встрече лидера региона Дениса Паслера с председателем международных компаний "Cremonini S.p.A." и "Inalca S.p.A." Луиджи Кремонини.
Денис Паслер (справа) отметил, что задача властей - создание максимально комфортных условий для инвесторов. Фото: Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Денис Паслер (справа) отметил, что задача властей - создание максимально комфортных условий для инвесторов. Фото: Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области
Денис Паслер (справа) отметил, что задача властей - создание максимально комфортных условий для инвесторов. Фото: Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области

Оренбуржье сотрудничает с итальянскими партнерами в сфере АПК уже не первый год. В 2014 году "Inalca" открыла в регионе интегрированный завод "Оренбив", производящий охлажденную и замороженную мясную продукцию. Для дальнейшего развития предприятию необходимо создать в области откормочные площадки на 20 - 30 тысяч голов крупного рогатого скота.

Как отметил на встрече Денис Паслер, местные власти в полном объеме выполняют взятые на себя обязательства по содействию в организации комплексов.

Фото: Николай Гагарин
В Оренбуржье примут программу развития АПК

- Сейчас с итальянскими инвесторами определяем земельные участки, решаем, как использовать уже существующий животноводческий комплекс в Саракташском районе, - пояснил Паслер. - В регионе работает система государственной поддержки мясного животноводства. Все необходимые ресурсы у нас есть. Наша задача - создать для инвестора максимально комфортные условия.

В ответ Луиджи Кремонини выразил уверенность в долгосрочном сотрудничестве и подтвердил, что компания намерена продолжить инвестиции в животноводство Оренбургской области.

К строительству откормочного комплекса итальянские партнеры приступят сразу после оформления земельных участков в долгосрочную аренду. На сегодня уже оформлено более 700 гектаров земли, в октябре завершится процедура оформления еще 2000 гектаров, а к концу года планируется оформить еще 500 гектаров.

На сегодня система передачи для откорма молодняка крупного рогатого скота предприятия "Оренбив" в агрохозяйства работает в Новосергиевском, Илекском, Сакмарском районах и Соль-Илецком городском округе. В хозяйствах откармливается порядка 1700 животных. Сумма платы за откорм, которую получат оренбургские аграрии, превысит 40 миллионов рублей.

Справка "РГ"

Завод "Оренбив" специализируется на закупке и убое крупного рогатого скота с частичной переработкой мяса и реализацией мясных полуфабрикатов компанией Inalca S.p.A. в России. В проект первоначально было вложено более миллиарда рублей. Мощность предприятия, на котором работают около 300 человек, составляет до 100 тысяч голов в год. Закуп скота (40 процентов молодняка и 60 процентов взрослого поголовья) ведется в хозяйствах Оренбургской, Нижегородской, Волгоградской, Воронежской, Рязанской, Свердловской, Ульяновской, Пензенской, Саратовской Липецкой, Самарской, Кировской, Челябинской, Тюменской областей, Пермского края, а также в Татарстане, Удмуртии, Башкортостане, Мордовии и Республике Казахстан. С начала 2019 года закуплено 37 663 головы, реализовано 9929,6 тонн продукции. Продукция экспортируется в Анголу, Вьетнам, Гонконг и другие страны.

Экономика АПК Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
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