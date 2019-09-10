Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору выдало ПАО "Метафракс" заключение о соответствии объекта, построенного в составе комплекса "Аммиак-карбамид-меламин" (АКМ), требованиям технических регламентов.

Завершение строительства комплекса АКМ запланировано на 2021 год. Это один из крупнейших инвестиционных проектов, реализуемых в Прикамье. Фото: ПАО "Метафракс"

Речь идет о подстанции, которая будет снабжать электроэнергией производство АКМ. Она строилась с сентября 2017 по июль 2019 года. В августе Ростехнадзор подтвердил соответствие подстанции проектной документации, требованиям энергетической эффективности и оснащенности объекта приборами учета используемых энергоресурсов.

Строящийся комплекс АКМ будет интегрирован с существующим агрегатом метанола. Технологии производства разработаны швейцарской компанией Casale SA - одним из мировых лидеров проектирования и реконструкции предприятий, производящих аммиак, метанол, карбамид и меламин.

Особенностью производства аммиака на комплексе АКМ является отказ ПАО "Метафракс" от использования природного газа в качестве источника получения водорода. Его заменит продувочный газ действующего производства метанола, который сегодня сжигается в печах риформинга.

Эксперты ОАО "НИИК", проводившие оценку воздействия на окружающую среду комплекса АКМ, пришли к выводу, что утилизация водорода из продувочного газа является ресурсосберегающей и экологически приемлемой. В качестве источника для получения диоксида углерода - одного из компонентов, необходимых для синтеза карбамида, будет использоваться дымовой газ печей риформинга производства метанола

Диоксид углерода входит в перечень парниковых газов, их накопление в атмосфере ученые называют причиной глобального потепления. Поэтому чем меньше диоксида углерода будет поступать в атмосферу в составе дымовых газов, тем лучше для окружающей среды. Большую часть получаемого плава карбамида станут использовать в качестве сырья для собственного производства КФК, синтетических смол и меламина.

Для выпуска товарной формы карбамида выбран способ приллирования в башне. В этом случае процесс получения продукта протекает без образования некондиции, твердых и жидких отходов. Выбросы от башни приллирования с очистным устройством значительно ниже, чем при производстве товарного карбамида другим способом - в установке грануляции.

Из двух технологий получения меламина: при низком давлении с использованием катализатора и при высоком давлении - выбрана последняя. Среди ее преимуществ - создание наилучших условий для рециркуляции смеси аммиака и двуокиси углерода, которая образуется при получении меламина. Эти газы могут применяться для производства карбамида.

Специалисты ОАО "НИИК" в своем заключении отмечают, что ПАО "Метафракс" предпринимает реальные шаги к снижению воздействия на природу. При эксплуатации комплекса АКМ будут использованы современные мировые технологии и реализованы экологические мероприятия, минимизирующие воздействие нового комплекса на окружающую среду.

Перед началом строительства и проектирования комплекса вопрос обсудили с жителями Губахи. На первом этапе провели круглый стол, инициированный ПАО "Метафракс", а затем общественные слушания, организованные администрацией городского округа. Результаты предварительных оценок экспертов и общественных слушаний позволили приступить к проектированию комплекса.

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