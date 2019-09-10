Объекты фестиваля ТАФИСА в Ульяновске подготовили к приему спортсменов

Подготовка к I Всемирному фестивалю боевых искусств ТАФИСА, который пройдет в Ульяновской области, вышла на финишную прямую. На все спортивные объекты, которые будут принимать мастер-классы от именитых сэнсеев, завезли специальное оборудование. ФОКи получили 10 ковров для единоборств: 6 - для борьбы и 4 татами "ласточкин хвост". Последний в ФОКе "Орион" опробовали ульяновские кудоисты⠀

- Ребята провели разминку, сделали разные упражнения. И сделали вывод: татами комфортное, на высшем уровне, подходит как для тренировок, так и для проведения соревнований. Мы рады, что у фестиваля будет такое наследие. Татами можно использовать как для разных видов единоборств. Срок службы такого ковра - не менее 10 лет, - рассказал председатель ульяновской областной федерации кудо Эдуард Виноградов.

В ФОК "Орион" свой мастер-класс даст президент Всероссийской федерации кудо Роман Анашкин. Для именитого спортсмена это необычный формат: как правило, он выступает на уровне сборной России. А в Ульяновске поучаствовать в мастер-классе смогут все желающие спортсмены, в том числе, и юные.

О своем желании посетить мероприятия фестиваля только в одном ФОК "Орион" заявили уже 200 спортсменов. Интерес очень большой, что неудивительно: подобное событие пройдет впервые не только в России, но и в мире. На данный момент количество тех, кто примет участие в фестивале, превысило 5000 человек.

- В Ульяновской области пройдут квалификационные мероприятия, а также мастер-классы высочайшего уровня. Я уверен, что это позволит добиться нашей главной цели: привлечь мальчишек и девчонок в спортзалы. Фестиваль задумывался как популяризационное мероприятие, коммуникационная площадка, где спортсмены не соревнуются друг с другом, а общаются, перенимают опыт, узнают что-то новое, - отметил председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин. - Наша задача - вовлечение людей в спорт через боевые искусства. Почему выбраны именно они? Спектр боевых искусств очень разнообразен. Любой человек, вне зависимости от возраста, пола, физических данных, может найти свой вид спорта. Если ты обладаешь большой силой - есть борьба. Если ты подвижный и быстрый - каратэ и бокс. Это целый большой мир.

Задача фестиваля - показать философию боевых искусств: честность в борьбе, уважение к сопернику, готовность защитить себя и свою семью, город, страну. Но самый лучший бой в этой философии - тот, который не состоялся.

Справка "РГ"

I Всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА пройдет с 13 по 17 сентября в Ульяновске, Димитровграде и селе Арское. В числе гостей фестиваля: голливудский актер Олег Тактаров; заслуженный мастер спорта по тайскому боксу, чемпион мира Григорий Дрозд; заслуженный мастер спорта по дзюдо, мастер спорта по самбо, бронзовый призер XXVIII Олимпиады в Афинах, основатель школы боевых искусств и Всероссийского общественного движения борьбы с наркоманией и алкоголизмом "АнтиДилер" Дмитрий Носов; основатель каратэ фудокан Илья Йорга (Сербия); почетный президент международной школы кобудо Вакаяма Масяси (Япония); чемпион России, Европы и мира по тайскому боксу Артем Вахитов; чемпионы мира по самбо Денис Гольцов и Евгений Исаев и многие другие. В программу фестиваля вошли 12 спортивных единоборств: бокс, кикбоксинг, тайский бокс, самбо, панкратион, фудокан каратэ, киокусинкай каратэ, джиу-джитсу, кюдо, айкидо, кудо, курэш. Официальный сайт фестиваля - https://ultafisa.com/.