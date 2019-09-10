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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

А хотели как лучше...

При переходе на новый порядок компенсации платежей за ЖКУ возникли сложности
Текст: Наталья Саванкова
Российская газета - Федеральный выпуск № 202(7960)
В Пензенской области изменился порядок расчета компенсации за ЖКУ для региональных и федеральных льготников. Соответствующие поправки связаны с требованиями федерального законодательства и вступили в силу с сентября. Как пояснили в минтруде Пензенской области, сумма денежной поддержки будет рассчитываться исходя из фактически начисленной и оплаченной суммы за жилое помещение и коммунальные услуги.

Ранее она определялась исходя из регионального стандарта оплаты ЖКУ. В расчетах участвовали усредненные данные, которые ежегодно утверждались областным правительством. В зависимости от времени года, места проживания и жилплощади льготники получали от 380 до 1200 рублей в месяц. Теперь льготы станут персонифицированными, а сумма компенсации будет отличаться в зависимости от оплаченных счетов. Разным категориям льготников возместят от 15 до 50 процентов от реальных затрат. Ожидается, что переход на новый порядок расчетов повысит нагрузку на бюджет, в том числе региональный. За шесть месяцев этого года региональным льготникам уже выплатили 865 миллионов рублей, федеральным - около 600 миллионов рублей.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Как изменились правила перехода на прямые договоры с поставщиками ЖКУ

Однако жители встревожены не суммами, а тем, что все обязанности по оформлению документов переложили на управляющие компании и ТСЖ. Именно они ежемесячно обязаны вносить актуальную информацию о платежах граждан и с помощью электронного документооборота предоставлять ее в социальные управления.

- В случае непредоставления исполнителями коммунальных услуг ежемесячных данных, а также при наличии задолженности по оплате ЖКУ льготы назначаться не будут. При этом закон не предусматривает возможность для граждан самим подавать документы на компенсацию, - пояснила начальник управления минтруда региона Марина Кирилова.

В случае непредоставления исполнителями коммунальных услуг ежемесячных данных, а также при наличии задолженности по оплате ЖКУ льготы назначаться не будут

При переходе на новый порядок расчетов испытывают трудности ТСЖ и жилищные кооперативы. Их в регионе более 600, и в основном они обслуживают один-два многоэтажных дома.

- В нашем доме проживают 300 человек, из них 40 льготников. Нужно купить компьютер, установить специальную программу, нанять человека, который будет вносить сведения о платежах льготников за воду, свет, тепло, газ, объемы как по индивидуальному, так и общедомовому потреблению. Нам придется проводить собрание и решать, где мы возьмем деньги, чтобы льготники смогли получать ежемесячные выплаты, - рассказал председатель ТСЖ "Транспортник" Ирина Пучинина.

Участились случаи мошенничеств при установке "умных" электросчетчиков

Новые меры соцподдержки затронут в регионе 110 тысяч человек. Это ветераны труда, труженики тыла, женщины, награжденные медалью "Материнская доблесть", реабилитированные, а также федеральные льготники - инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, ветераны боевых действий и Великой Отечественной войны.

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