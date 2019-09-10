Прикамским предпринимателям могут предложить расширенные условия применения патентной и упрощенной систем налогообложения для смягчения последствий отмены единого налога на вмененный доход (ЕНВД).

Такую законодательную инициативу внесли в региональный парламент краевые власти. Представители делового сообщества в свою очередь отмечают, что бизнес уже оценил налоговые патенты - предприниматели пользуются ими в редких случаях.

Напомним, что опасения чрезмерной налоговой нагрузки на малый и средний бизнес появились после заявления региональных властей о досрочной отмене в Пермском крае ЕНВД - с 2020 года.

Так, на круглом столе, организованном администрацией Перми, предприниматели заявили, что после отмены ЕНВД товары в Прикамье будет выгодней завозить из соседних регионов (где ЕНВД еще действует), а не производить на месте. Кроме того, отмена вмененки приведет к ощутимому росту налоговой нагрузки, что спровоцирует повышение стоимости товаров и услуг.

В результате многим предпринимателям придется кардинально изменить структуру бизнеса или вовсе его закрыть, чтобы избежать убытков. Солидарны с ними и представители деловых объединений. По мнению члена совета регионального отделения "Опоры России" Геннадия Сандырева, отмена ЕНВД в Пермском крае с 2020 года - преждевременное решение. Прежде нужно определить, каким образом предпринимателям могут быть компенсированы дополнительные затраты, которые возникнут при смене режима налогообложения. Поэтому в срочном порядке нужно принять поправки в законодательство в части использования патента упрощенной системы налогообложения. Если этого не сделать, то половина предприятий в Пермском крае может закрыться: их владельцы уйдут в тень или перенесут бизнес в другие регионы.

- Изменения в налоговой системе должны стимулировать развитие бизнеса, - отметила вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова. - Если мы хотим получать налоги, надо иметь живой бизнес. Но как это сделать, если предлагаемая взамен вмененки патентная налоговая система демонстрирует явные недостатки. Так, например, ЕНВД предусматривает, что на предприятиях малого и среднего бизнеса могут работать до 100 человек, а патентная система позволяет привлекать только 15. На ЕНВД нет ограничений по доходам, а на патентной системе доход ограничен 60 миллионами рублей. Площадь залов ресторанов, магазинов и столовых ограничена патентной системой полусотней метров, но ведь основная часть магазинов и предприятий общепита в Перми намного больше.

С учетом замечаний представителей делового сообщества было разработано предложение региональных властей изменить условия налоговых режимов, которыми может воспользоваться малый и средний бизнес. В частности, для предпринимателей в большинстве муниципалитетов края планируется существенно снизить стоимость патента по всем видам деятельности. Кроме того, будет установлена его единая стоимость для занимающихся торговлей вне зависимости от предлагаемой линейки товаров. В результате предпринимателю не нужно будет покупать дополнительное право в случае расширения ассортимента, как это было раньше.

Единая стоимость предусмотрена также для предприятий общепита, сферы пассажирских перевозок автобусным транспортом. Согласно законопроекту, воспользоваться преимуществами патентной системы налогообложения смогут также владельцы автомоек и торговых автоматов, а также небольшие строительные компании. Документ предусматривает дополнительные преимущества и для предприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения. Воспользоваться ими смогут организации общественного питания независимо от количества работающих сотрудников и компании-резиденты индустриальных и технопарков. Они получат возможность более широко применять пониженные ставки.

Законопроект, существенно меняющий правила налогообложения малого и среднего бизнеса, будет рассмотрен на сентябрьском пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края.

Кстати

Администрация Перми внесла в городскую думу проект досрочной отмены ЕНВД на территории краевой столицы. Ранее к властям обратились представители деловой общественности с просьбой не отменять налог ранее намеченной федеральными властями даты. Письмо подписали более двух тысяч предпринимателей. При этом досрочно отменять ЕНВД уже отказались представительные органы Осинского района, Чайковского городского округа, Добрянского, Частинского, Сивинского, Большесосновского и Гайнского муниципальных районов.