Во вторник в Богородском районе Нижегородской области полыхали два склада с бочками масла. При этом огонь распространился на два административных здания, бытовое помещение и три автомобиля, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону. Как следствие, клубы дыма были видны далеко за пределами района.

Клубы дыма были видны далеко за пределами Богородского района. Фото: 52.mchs.gov.ru

Площадь пожара составила пять тысяч квадратных метров, и огнеборцы сделали все для того, чтобы не произошло возгорания других объектов.

- Были созданы два боевых участка - один на тушение пожара, второй на защиту других строений, проложена одна магистральная линия. В 19.10 по московскому времени объявлен ранг пожара N 4, - сообщили в ГУ МЧС по региону.

Пострадали два человека, и одного из них направили в Приволжский исследовательский медицинский университет.

Пожар тушили 128 человек и 37 единиц техники. На подмогу со станции Зелецино Кстовского района, что в 300 метрах от места происшествия, выдвинулись два пожарных поезда. В районе 21.00 появились сообщения о локализации возгорания.