На Татарстанском нефтегазохимическом форуме состоялась презентация высокотехнологичных проектов компании "Татнефть".

От добычи сырья к глубокой переработке

Татарстанский нефтегазохимический форум (ТНФ, 2-4 сентября), насчитывающий четвертьвековую историю, в этом году привлек 180 предприятий из 23 стран мира.

"Когда-то в республике добывалось более 100 миллионов тонн нефти в год, - напомнил на церемонии открытия форума председатель Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль. - Но и сейчас, когда совсем не те стали запасы, Татарстан каждый год наращивает добычу, что в старых регионах бывает редко. Нефтяники республики всегда были в авангарде и сегодня по-прежнему являются передовиками".

Между тем "Татнефть" на выставке "Нефть, газ. Нефтехимия" в рамках ТНФ продемонстрировала, что стала передовиком не только в сфере добычи сырья, но и в его глубокой переработке. Компания традиционно развернула обширную экспозицию.

Фото: Аскар Маликов

Из новых "фишек" на этот раз ажиотаж вызвали интерактивные тренажеры на знание таблицы Менделеева (в текущем году отмечается её 150-летие). Это было символично для компании, поскольку на этой выставке она, помимо других многовекторых достижений, представила планы развития собственного нефтегазохимического комплекса (НГХК).

Об этих планах президенту Татарстана Рустаму Минниханову рассказали Илшат Салахов (недавно назначен генеральным директором АО "ТАНЕКО") и главный технолог проектного офиса НГХК Марат Фатыхов.

Топливо и масло чемпионов

Стартом второй очереди нефтеперерабатывающего комплекса "Татнефти" назвал Илшат Салахов состоявшийся недавно пуск на "ТАНЕКО" второй установки по первичной переработке нефти ЭЛОУ-АВТ мощностью 6 миллионов тонн сырья в год. Общая мощность переработки составит 15,3 млн тонн нефти. Это значит, что более половины добываемого сырья "Татнефть" будет перерабатывать сама. Глубина переработки сохранится на уровне 99 процентов, выход светлых продуктов поднимется до 90 процентов.

Тем временем продолжается развитие первой очереди. Одним из приметных событий стал запуск в начале года производства экологичных премиальных бензинов. По словам Илшата Салахова, это сразу позволило "Татнефти" занять лидирующие позиции на рынке моторных топлив.

Летом запущено производство гидравлических и трансформаторных масел. В ближайшее время на рынок выйдет и моторное масло TANECO. Кстати, АО "ТАНЕКО" по итогам этой выставки получило Гран-при за организацию производства неэтилированного автобензина TANECO-100 и одноименного трансформаторного масла.

Уход от сырьевого крена

Полупродукты с увеличивающего свои обороты ТАНЕКО, а также реконструированного Миннибаевского ГПЗ "Татнефть" планирует пустить на собственную высокотехнологичную переработку для производства современных продуктов, без которого немыслима современная нефтехимия. Для этого на первом этапе развития нефтегазохимического комплекса в рамках создаваемой особой экономической зоны "АлмА" потребуется инвестиций на 70, 6 миллиардов рублей.

Для проекта характерна высокая экологичность в соответствии с самыми жесткими современными требованиями, отсутствие газовых выбросов и жидких стоков, отметил Марат Фатыхов. Будут внедрены технологии по сбору, разделению, утилизации и очистки жидких и газообразных потоков. По установке переработки бутана сейчас ведется оценка воздействия на окружающую среду с последующим публичным обсуждением. Следующим проектом 1 этапа станет выпуск уникальной для РФ продукции, применяемой в пищевой отрасли, при производстве изделий для медицины, детей.

Отметим, впервые в России и СНГ в этом направлении планируется наладить единую производственную цепочку. Ведь "Татнефть" утилизирует практически весь добываемый попутный нефтяной газ, а не сжигает на факелах, как раньше. Из него на Миннибаевском ГПЗ производятся метан, этан, пропан, изобутан. Их переработка на месте гораздо выгоднее, да и экологичнее, чем транспортировка на другие заводы. Ведь погрузка-выгрузка и перевозка газов представляют больший экологический риск в этой отрасли.

С экономической же точки зрения неэффективно поставлять на экспорт полупродукты, покупая взамен готовую продукцию. Таким образом "Татнефть" намерена внести свой очередной вклад в стратегию по уходу от сырьевого крена в экономике страны.

Кроме импортозамещения продукции ожидается мультипликативный эффект для местной экономики, включающий создание 4100 основных рабочих мест, не считая смежных отраслей.

Свой каучук

Так совпало, в тот день с утра появилось сообщение, что "Татнефть" договорилась с компанией СИБУР о приобретении расположенных в Тольятти химических заводов, производящих в числе прочего каучук. Сообщалось, что приобретение этих активов обеспечит вертикальную интеграцию шинного бизнеса KAMA TYRES и увеличит его стоимость.

Фото: Аскар Маликов

Сенсационная новость, которую журналисты оживленно обсуждали между собой, осталась за кадром официальной презентации компании. Этот момент восполнил генеральный директор "Татнефти" Наиль Маганов в ходе импровизированного блиц-интервью для прессы.

"Естественное развитие событий, - пояснил он автору этой статьи. - Это предусмотрено стратегией компании по развитию нефтегазохимии. Мы будем развивать каучуковое производство".

Итогом же выставки для "Татнефти" стали три из пяти Гран-при, врученных президентом РТ за лучшие экспонаты и проекты.

Кроме того, дипломов удостоены входящие в структуру компании Бугульминский механический завод, НТЦ "Автоматизация, измерения, инжиниринг", Центр технологического развития, "ТатНИПИнефть".