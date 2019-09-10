В Оренбуржье нашли мертвой женщину, подозреваемую в убийстве дочери

Разыскиваемую по подозрению в убийстве 10-летней девочки мать нашли мертвой: тело 38-летней женщины обнаружили в лесополосе близ города Абдулино.

Как сообщил во вторник Следственный комитет по Оренбургской области, труп был найден в ходе поисковых мероприятий, которые велись сотрудниками правоохранительных органов и волонтерами.

Несколькими днями ранее СК возбудил дело по факту убийства 10-летней девочки: тело ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено в одном из домов райцентра Абдулино. В ходе расследования было установлено, что к преступлению причастна мать погибшей девочки. Фигурантку заочно привлекли в качестве обвиняемой и объявили в розыск.

- Поисковые мероприятия проводились по секторам в городе Абдулино, лесном массиве, опрашивались местные жители, приезжие, - уточнили в СК РФ по Оренбургской области.

В поисках было задействовано более 300 человек - криминалисты аппарата следственного управления, следователи СК России, сотрудники полиции и волонтеры.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти обвиняемой. Расследование продолжается.