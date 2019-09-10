В Оренбуржье стартовал VII финал "Зарницы Поволжья"

В Оренбуржье стартовал VII финал юнармейской военно-спортивной игры "Зарница Поволжья". Торжественная церемония открытия состязаний проходила в Оренбургском президентском кадетском училище.

В этом году участниками финала стали 196 подростков от 13 до 15 лет из 14 регионов Поволжья. Фото: Пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО

В этом году участниками финала стали 196 подростков от 13 до 15 лет из 14 регионов ПФО. Соревнования будут проходить до 14 сентября на базе лагеря "Самородово".

Приветствуя юных участников, и.о. замминистра образования области Маргарита Крухмалева подчеркнула, что почетное право принимать у себя окружной турнир регион заслужил благодаря успехам юных патриотов. Команда Оренбуржья пять раз становилась абсолютным чемпионом, лишь однажды удостоившись "бронзы". В прошлом году оренбургский опыт организации и проведения окружной игры "Зарница Поволжья" был признан лучшим.

- "Зарница" стала визитной карточкой не только Оренбургской области, но и всего Приволжского федерального округа. Именно здесь проявляются лучшие качества юных патриотов: воля к победе, умение работать в команде, глубокие знания и любовь к своей родине, - отметила Крухмалева.

От имени полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова ребят поздравил главный федеральный инспектор по Оренбургской области Ринат Гильмутдинов. Он напомнил, что VII окружной финал проходит в преддверии Года Памяти и Славы, объявленного указом президента РФ в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Всего в рамках "Зарницы Поволжья" предусмотрено 16 состязаний. Команды определят сильнейшего в беге и плавании, силовой гимнастике и метании учебной гранаты, разборке-сборке макета автомата Калашникова и стрельбе из пневматической винтовки. Ребята продемонстрируют навыки строевой подготовки, знания основ безопасности жизнедеятельности, эрудицию в военно-исторической викторине.

В этом году к традиционным испытаниям добавились новые. Так, вместо спортивного ориентирования участникам предстоит преодолеть 6 этапов туристической полосы протяженностью 500 метров. Также в рамках игр впервые пройдет состязание по снаряжению на время учебными патронами магазина автомата АК-74.

Безусловно, одним из самых интересных испытаний станет тактическая игра на местности, где участникам предстоит продемонстрировать навыки ведения боя, умений вести разведку и оказывать первую медицинскую помощь.

По итогам окружного финала команда-победитель получает право защищать честь Приволжского федерального округа в финале Всероссийской военно-патриотической игры "Победа".

Кстати

В программе "Зарницы Поволжья" участников ждут не только спортивные состязания, но и насыщенная культурно-развлекательная программа. Каждый день будет посвящен определенной тематике: "Страницы истории", "Диалоги с героями", "Наши победы", "Дорогами бессмертного полка". Для ребят будут организованы просмотры фильмов, встречи с ветеранами боевых действий, интеллектуальная игра "Риск", военно-исторический квест.

