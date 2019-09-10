В Прикамье осудили экс-начальника колонии, скрывшего побег заключенного

Чердынский районный суд Пермского края признал виновным в злоупотреблении служебными полномочиями бывшего начальника исправительной колонии №4 ГУФСИН России по Пермскому краю.

Как пояснили в прокуратуре Пермского края, было установлено, что осужденный, занимая должность начальника исправительной колонии, располагал сведениями о совершении одним из заключенных побега. Чтобы избежать дисциплинарной ответственности, он дал указание подчиненным не регистрировать данный факт и не сообщать о нем в правоохранительные органы, а также руководству в ГУФСИН России по Пермскому краю.

Суд приговорил виновного к штрафу в размере 25 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу еще не вступил.