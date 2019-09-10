В Тольятти приедут ведущие эксперты в сфере инжиниринга

Первая инжиниринговая конференция пройдет 16-17 сентября в Самарской области - на территории технопарка "Жигулевская долина", где расположен региональный центр инжиниринга, и на площадках ведущих университетов региона в Самаре и Тольятти. Мероприятие состоится в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

16 сентября на одной площадке будут объединены ведущие инжиниринговые компаний и ключевые предприятия-потребители инжиниринговых услуг. Самарская область, в свою очередь, продемонстрирует им потенциал и компетенции ведущих университетов и компаний региона в этой сфере.

Самарский регион по праву считается одним из самых развитых и продвинутых технологических городов. По последнему рейтингу исследовательской компании StartupBlink Самара заняла восьмое место в рейтинге российских городов-экосистем для стартапов. При составлении рейтинга эксперты использовали только те данные, которые поддаются счету. Учитывалось количество стартапов, акселераторов, коворкингов и мероприятий для предпринимателей, качество бизнеса и деловой климат. Немаловажно, что в Самарской области с инвесторами в режиме "одного окна" работает Агентство по привлечению инвестиций.

Предстоящая инжиниринговая конференция станет платформой для обмена опытом специалистов и поиска потенциальных партнеров. Участники мероприятия узнают о новых возможностях и инструментах поддержки, об имеющемся положительном опыте в реализации проектов, о компетенциях и профильных образовательных программах.

В рамках круглых столов, серии мастер-классов и открытых лекций конференции планируется рассмотреть такие актуальные вопросы, как: инжиниринг как важнейшее направление развития региона, перспективные технологии и центры компетенций как основа для развития российского инжиниринга, цифровое проектирование и моделирование, цифровые двойники, виртуальная реальность, аддитивные технологии, новые материалы.

Среди участников конференции руководители государственных корпораций, предприятий Самарской области, федеральных и региональных органов власти, центров компетенций национальной технологической инициативы, производители и интеграторы специализированного программного обеспечения и решений, ведущие эксперты отрасли, а также представители ведущих вузов региона, входящих в состав Научно-образовательного центра Самарской области. Зарегистрироваться для участия в конференции можно на сайте http://www.technet-63.ru. На официальной странице конференции также размещена полная программа мероприятия.

Компетентно

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

- Современная экономика - это экономика знаний и компетенций, поэтому специально для людей, работающих в сфере инжиниринга, мы проводим это мероприятие, чтобы в одном месте собрать студентов, экспертов, профессионалов отрасли, которые смогут повысить свои компетенции, узнать новые тренды и обменяться опытом в сфере научно-технологических разработок. Приглашаем всех заинтересованных жителей Тольятти, региона и страны принять участие в этом интересном мероприятии!