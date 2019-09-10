Алтай и Тыву завалили товары из интернета

Оборот розничной торговли в России в 2018 году вырос на 1,7 процента. В абсолютных цифрах немного, но это довольно высокий показатель относительно роста доходов населения, говорит заведующий Институтом социальной политики НИУ ВШЭ Сергей Смирнов. Однако если доходы растут медленно, а оборот торговли быстрее, значит, часть населения пытается использовать свои сбережения, замечает он.

Теперь взглянем на регионы. Среди них есть те, где рост оборота торговли в разы превышает средний уровень. Например, в Московской области оборот вырос на 4,9 процента, а в Тульской - на 4,1 процента. Но больше всего оборот розничной торговли вырос в Республиках Алтай и Тыва - сразу на 7,7 и 6,8 процента соответственно.

В Московской или Тульской областях покупки совершают не только жители этих регионов. Могут приезжать жители других регионов, также статистика может отражать траты туристов или трудовых мигрантов из соседних стран, отмечает Смирнов.

А вот у феномена Алтая и Тывы вполне конкретное объяснение. Прорыв произошел после встречи руководства регионов с Джеком Ма - основателем и руководителем одной из крупнейших в мире компаний интернет-торговли Alibaba, рассказывает "РГ" глава комитета по торговле "Деловой России" Алексей Федоров. Прозвучали обещания как можно больше продавать в Алтае и Тыве. "Логисты повернулись в сторону этих регионов, понимая, что будет огромный объем посылок", - говорит эксперт. В результате стоимость доставки грузов снизилась в разы. "В 2020 году такого же прорыва мы ожидаем в Ямало-Ненецком АО, так как заканчивается строительство нормальной трассы в регион", - добавляет Федоров.