Летевший из Красноярска в Москву Boeing задержали из-за неисправности

Пассажиры, вылетающие сегодня утренним рейсом Красноярск-Москва, были вынуждены задержаться в аэропорту. Борт должен был вылететь в Москву в 7.15 местного времени, однако из-за неисправности самолета вылет был задержан.

187 пассажиров, уже прошедших зону контроля и регистрацию, вернулись из салона воздушного судна в зал ожидания.

Спустя два часа их вновь пригласили на борт.

- Неисправность была устранена, рейс вылетел в Москву, - сообщили в Международном аэропорту "Красноярск". - Это тот же борт, Boeing 737-800.