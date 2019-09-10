На Алтае медведь выгнал туристов из заповедника

В Республике Алтай нарушителям заповедного режима пришлось спасаться бегством от бурого медведя.

Семейная пара из Тюмени причалила к заповедному берегу Телецкого озера в районе реки Юрга. Супруги без разрешения зашли на территорию Алтайского биосферного заповедника и разбили палатку. Туристы зажгли газовую горелку и начали готовить ужин, однако им помешал медведь.

Супруги молниеносно запрыгнули в лодку и, бросив вещи, отправились на поиски убежища. Они добрались до турбазы Эстюба и позвонили в МЧС и полицию.

- Судя по следам, медведь был молодой, возраст 3-4 года, - рассказывает заместитель директора по охране Алтайского биосферного заповедника Сергей Ерофеев. - Он обошел вокруг палатки, вытащил из нее наполовину спальник, опрокинул котелок, доел суп и ушел.

По словам сотрудников заповедника, в настоящее время все медведи находятся высоко в тайге, где кормятся кедровым орехом.

- Остается только предположить, что таким образом заповедный медведь решил "навести порядок" на своей территории, - сообщается на сайте заповедника.