Путин предложил Грефу помочь стране

Президент предложил главе Сбербанка адаптировать наработки банка к задачам, которые стоят перед страной. Также речь шла о работе в пострадавших от наводнений регионах, в частности, в Тулуне.

Герман Греф начал с финансовых результатов. "Специально хотел показать вам, что за последние десять лет происходило с нашими платежами в бюджет", - пояснил он. В 2009 году банк заплатил в бюджет 59 млрд рублей, а в 2019-м заплатит уже 502 млрд. "Мы стали после крупнейших сырьевых компаний первым плательщиком налогов в бюджеты всех уровней, и, конечно, в первую очередь в региональные бюджеты", - сообщил глава компании. Сбербанк - первый налогоплательщик примерно в 60 проц регионов. "Думаю, что в ближайшее время мы достигнем планки по достаточности капитала в 11,5 проц, и планируем со следующего года начинать выплату 50 проц дивидендов. Эти цифры еще существенно увеличатся", - рассказал докладчик.

Глава государства заметил, что сейчас практически у всех банков ситуация с капиталом стабильная. "Да, сейчас прирастает капитал, кризисный период заканчивается. Мы всегда пополняли капитал за счет собственной прибыли, платим дивиденды, а всю оставшуюся часть прибыли мы отправляем на пополнение капитала. В следующем году, по нашим оценкам, сможем 50 проц уже оплачивать", - сказал собеседник.

"Вторая тема - это, конечно, технологии", - продолжил Греф. "Я знаю, здесь продвинулись хорошо", - похвалил глава государства. Банк подписал соглашение с правительством. "Вы сказали о том, что нужно очень быстро разворачиваться, мы абсолютно с этим согласны", - подчеркнул глава Сбербанка. "Вы уже развернулись", - прокомментировал президент. "В общем, да, стараемся это делать, - ответил докладчик. - Чувствуем, что нам надо внести большой вклад в реформирование системы образования, увеличить количество вузов, которые выпускают специалистов". Греф рассказал о проведении олимпиады по искусственному интеллекту, в которой все победители были из регионов. "Это очень хороший показатель того, что в регионах много стали заниматься этой темой. Мы три года активно старались в регионах эту тему культивировать, создавали специальные программы, вовлекали, обучали учителей, и сейчас это становится важным движением", - заметил он.

"Мы видим, конечно, колоссальный потенциал использования систем искусственного интеллекта практически везде: повышение производительности труда, повышение прозрачности и скорости оказания услуг, в том числе государственных услуг. Мы сейчас очень много инвестируем в это. Будем надеяться, что уже в ближайшие годы наши клиенты и граждане России будут чувствовать в каждодневной жизни итоги этой работы", - заявил Греф.

"Вы наработали очень много для банка, для финансовой системы, поэтому нужно только адаптировать эти ваши наработки к более масштабным задачам, которые стоят перед страной в целом, для отдельных отраслей, для госуправления. Мы с вами много раз на этот счет говорили. Нужно только как можно быстрее это сделать", - указал Владимир Путин. "Мы сейчас создали специально два подразделения: одно работает с региональными проектами, другое - с федеральными", - ответил собеседник.

"Отдельно речь шла о работе Сбербанка в регионах, пострадавших от наводнений и паводков, в частности в Иркутской области, которую Герман Греф посетил 3 сентября", - сообщили в пресс-службе Кремля. Приняты решения о реструктуризации 535 кредитов на сумму более 163 млн рублей. Часть заявлений пострадавших в результате паводка будут рассмотрены в ближайшее время. Глава Сбербанка рассказал о работе по замене утраченных банковских карт, выплате страховок и планах строительства за счет банка инфекционного отделения тулунской больницы.