Рейс из Новосибирска в Москву отложили из-за неисправности самолета

Самолет, который должен был вылететь из новосибирского аэропорта Толмачево в столичный Домодедово, остался на земле после того, как сработал датчик неисправности дверей.

Как рассказала "РГ" представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова, ведомство проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. Кроме того, будет проверено соблюдение прав 167 пассажиров, в том числе двух детей.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Глобус" остается в Новосибирске. При этом пока неизвестно, будет ли предоставлен резервный борт или пассажирам придется ждать, пока восстановят системы неисправного самолета.