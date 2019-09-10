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10.09.2019 12:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Рейс из Новосибирска в Москву отложили из-за неисправности самолета

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Самолет, который должен был вылететь из новосибирского аэропорта Толмачево в столичный Домодедово, остался на земле после того, как сработал датчик неисправности дверей.

Летевший из Красноярска в Москву Boeing задержали из-за неисправности

Как рассказала "РГ" представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова, ведомство проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. Кроме того, будет проверено соблюдение прав 167 пассажиров, в том числе двух детей.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Глобус" остается в Новосибирске. При этом пока неизвестно, будет ли предоставлен резервный борт или пассажирам придется ждать, пока восстановят системы неисправного самолета.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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