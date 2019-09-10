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10.09.2019 16:03
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Иркутске пройдет кинофестиваль "Человек и природа" имени Распутина

Текст: Светлана Мазурова
В Иркутске с 19 по 23 сентября пройдет 18-й Байкальский международный кинофестиваль "Человек и природа" имени Валентина Распутина. Для конкурсной и внеконкурсной программ отобраны 32 работы режиссеров из России, Македонии, Кыргызстана, Ирана, Филиппин, Германии, Италии, Франции, Бельгии, США и Норвегии.
Председатель жюри Владимир Грамматиков. Фото: Пресс-служба Байкальского международного кинофестиваля "Человек и природа" имени В.Г. Распутина Председатель жюри Владимир Грамматиков. Фото: Пресс-служба Байкальского международного кинофестиваля "Человек и природа" имени В.Г. Распутина
Председатель жюри Владимир Грамматиков. Фото: Пресс-служба Байкальского международного кинофестиваля "Человек и природа" имени В.Г. Распутина

Кроме того, впервые на конкурс поступили картины из Республики Судан и государства Сьерра-Леоне (Западная Африка). В этом году наибольшее количество заявок - 78 фильмов - пришло из Индии (но не выбран ни один из них), еще 69 лент на конкурс отправила Россия и 67 работ - Иран.

Председателем жюри будет кинорежиссер, креативный продюсер компании Disney в России Владимир Грамматиков. В команде оператор-документалист Юрий Ермолин, лауреат Государственной премии РФ, обладатель призов американской телеакадемии "Эмми" (США), "Золотого медведя" (Берлин), "Золотой камеры" (Лос-Анджелес), Hugo Silver Award (Чикаго), "Золотого Орла", "Ники", "Тэффи" (Россия); Чин Мо-ён, режиссер-документалист, продюсер, сценарист (Южная Корея); Ирина Уральская, оператор-документалист; Ира Корманнсхаус, отборщик фестивалей One World Berlin, Go East Wiesbaden, Dok.fest Munchen, переводчик, журналист.

Фото: Предоставлено Первым каналом
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В 2018 году конкурсная программа кинофестиваля документальных и научно-популярных лент пополнилась новыми номинациями - "Игровой фильм" и "Социально-экологический ролик", а в этом году - "Анимационный фильм". Членам жюри предстоит определить победителей в четырех номинациях: лучший документальный фильм, лучший научно-популярный фильм, лучший игровой фильм, лучший анимационный фильм. Фильм о наиболее актуальных экологических проблемах получит приз "Байкал" за остроту поставленной проблемы. Также будут вручены специальные призы молодежного жюри, СМИ-сообщества и зрительских симпатий. Гран-при фестиваля составит 200 тысяч рублей.

Партнером кинофестиваля выступает Иркутский планетарий, там пройдут показы полнокупольного кино, которое также участвует в конкурсе: "Возрождение Фукусимы" и "Небесный тур" из Японии, "Полярное сияние" из Канады, "Исследовать" из Польши. Вне конкурса - "Мышата и Луна" (Беларусь), "За пределами Солнечной системы" (Испания).

Традиционно в рамках кинофестиваля пройдет Киношкола. Мастер-классы проведут члены жюри, участники и гости фестиваля. Состоится V Байкальский питчинг, будут представлены лучшие кинопроекты Иркутской области, Республик Бурятия, Хакасия, Забайкальского и Красноярского края и других российских регионов. Принимаются сценарные заявки игровых и неигровых фильмов, в категории "Сделано в Иркутске" - разработанные постановочные и продюсерские проекты, сценарии, синопсисы игровых полнометражных, короткометражных и документальных фильмов, посвященных региону или городу. Лауреаты питчинга, которых определит экспертный совет, могут получить грант на частичную или полную реализацию проекта - 660 тысяч рублей.

В этом году на кинофестивале будет и сюрприз - в честь Года театра в России появится театральная программа. По приглашению Иркутского областного кинофонда к фестивалю "Человек и природа" присоединится Государственный Театр Наций под руководством Евгения Миронова, и с 15 по 24 сентября проведет выездную творческую Лабораторию по современной драматургии в Черемховском драматическом театре имени В.П. Гуркина. Гостями и участниками внеконкурсной программы станут Олег Лоевский, театральный критик, арт-директор Лаборатории Театра Наций; Елена Носова, куратор театральных проектов Театра Наций; Алла Михалева, руководитель литературно-драматургической части академического Театра имени Моссовета; театральные режиссеры Владимир Золотарь, Кирилл Вытоптов и Елизавета Бондарь.

Результатом совместной работы столичных и черемховских театральных деятелей станет эскиз спектакля-победителя Лаборатории, который будет представлен в рамках кинофестиваля 23 сентября на сцене Иркутского ТЮЗа.

Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля "Киношок" / Светлана Ковальчук и Эрик Вигандт.
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Кинофестиваль "Человек и природа" не мог обойти стороной и такую острую тему этого года, как проблема затопления и последствий, которые принесла природная стихия жителям региона. Одним из значимых событий кинофорума станет проведение 23 сентября круглого стола на тему "Все равны перед экологической бедой: пути решения проблем после наводнений в Иркутской области". Инициатор - президент кинофестиваля "Человек и природа" Сергеей Мирошниченко. К участию приглашены руководители министерств Иркутской области, представители киносообщества, ученые-экологи и общественные деятели из природоохранных организаций.

Фильмом открытия фестиваля "Человек и природа" станет документальная картина российского режиссера Марины-Марии Мельник "Отец Байкал (студия "Остров"). Как говорят создатели, "фильм нацелен на привлечение взглядов всего мира к Байкалу, к экологической проблеме в Сибири".

Справка "РГ"

Кинофестиваль "Человек и природа" учрежден Союзом кинематографистов России и Иркутским отделением СК России. Проводится с 1999 года при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Иркутской области, министерства культуры и архивов Иркутской области. Дирекция кинофестиваля - Иркутский областной кинофонд. Президент фестиваля - Сергей Мирошниченко, режиссер-документалист, продюсер, заслуженный деятель искусств России, лауреат двух Государственных премий РФ, руководитель мастерской кафедры режиссуры неигрового кино ВГИК, академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России, член Академии российского телевидения "ТЭФИ".

Фестиваль задуман как киноплощадка, призывающая размышлять о сложных взаимоотношениях человека и природы. Цель - формирование экологического сознания средствами кино.

С 2015 года фестиваль носит имя Валентина Распутина. Писатель так говорил о нем: "Выразительный язык кино сможет лучше достучаться до современного человека. В этом главное предназначение фестиваля экологического кино "Человек и природа".

Культура Кино и ТВ Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
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