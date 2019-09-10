В Кузбассе четверо первоклассников получили ожоги в школьной столовой

Четверо первоклассников школы №24 в Междуреченске Кемеровской области получили ожоги, опрокинув термопот с кипятком.

Как рассказала "РГ" представитель областного Следственного управления СК Ирина Мазеева, в ведомстве начали проверку случившегося.

- Ученики первого класса находились в столовой, кто-то из учащихся повис на перекладине оборудования, на котором стоял электрический термопот. В результате стол перевернулся, устройство с кипятком опрокинулось на учащихся, - уточнила Ирина Мазеева.

По словам пресс-секретаря регионального Центра медицины катастроф Антона Дужика, это была пятилитровая емкость с кипятком. Ожоги получили три девочки и мальчик. Двумя бригадами скорой помощи они были экстренно доставлены в городскую больницу.

- Двое детей получили ожоги около 10 процентов поверхности тела, они остаются под наблюдением городских врачей, одной девочке обработали ожоги и отпустили на амбулаторное наблюдение. Еще одна школьница получили более 15 процентов ожогов тела, конечностей. Ее поместили в реанимацию, сейчас решается вопрос о направлении ее в новокузнецкий ожоговый центр, - уточнил Антон Дужик.

Он отметил, что состояние наиболее пострадавшего ребенка оценивается как стабильное. В свою очередь следователи проверяют, соблюдались ли администрацией школы все необходимые нормы безопасности. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.