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10.09.2019 09:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе четверо первоклассников получили ожоги в школьной столовой

Текст: Никита Зайков (Кемерово)

Четверо первоклассников школы №24 в Междуреченске Кемеровской области получили ожоги, опрокинув термопот с кипятком.

Как рассказала "РГ" представитель областного Следственного управления СК Ирина Мазеева, в ведомстве начали проверку случившегося.

- Ученики первого класса находились в столовой, кто-то из учащихся повис на перекладине оборудования, на котором стоял электрический термопот. В результате стол перевернулся, устройство с кипятком опрокинулось на учащихся, - уточнила Ирина Мазеева.

В Кузбассе сообщили о состоянии пострадавшей от ожогов девочки

По словам пресс-секретаря регионального Центра медицины катастроф Антона Дужика, это была пятилитровая емкость с кипятком. Ожоги получили три девочки и мальчик. Двумя бригадами скорой помощи они были экстренно доставлены в городскую больницу.

- Двое детей получили ожоги около 10 процентов поверхности тела, они остаются под наблюдением городских врачей, одной девочке обработали ожоги и отпустили на амбулаторное наблюдение. Еще одна школьница получили более 15 процентов ожогов тела, конечностей. Ее поместили в реанимацию, сейчас решается вопрос о направлении ее в новокузнецкий ожоговый центр, - уточнил Антон Дужик.

Он отметил, что состояние наиболее пострадавшего ребенка оценивается как стабильное. В свою очередь следователи проверяют, соблюдались ли администрацией школы все необходимые нормы безопасности. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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