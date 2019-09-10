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10.09.2019 11:28
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Новосибирской области назвали главные задачи бюджетной политики

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В ближайшие три года главными задачами бюджетной политики Новосибирской области станут повышение финансовой самостоятельности муниципалитетов, усиление инвестиционной привлекательности региона, а также централизация функций бюджетного учета и оценка эффективности госпрограмм.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области
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Как пояснил министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко, выступая на заседании областного правительства, муниципальные образования получат большую самостоятельность благодаря увеличению действующих и передаче новых нормативов от налогов. Кроме того, перед ними поставлена задача активизировать работу по повышению инвестпривлекательности территорий.

В пресс-службе регионального правительства отметили, что в сфере поддержки инвестиций в текущем году принято беспрецедентное для Новосибирской области решение - увеличен потолок квоты налоговых льгот для инвесторов с 850 миллионов рублей до пяти миллиардов рублей.

Еще один вопрос, который обсудили участники заседания под руководством первого заместителя председателя правительства региона Владимира Знаткова, касался долговой политики региона. Виталий Голубенко подчеркнул, что в 2020-2022 годах приоритеты по данному направлению будут таким же, как 2018-2019 годах. А это - сдержанная долговая политика, направленная на стабилизацию объема госдолга региона.

По мнению министра финансов и налоговой политики, это способствует решению задачи по снижению уровня долговой нагрузки к 1 января 2023 года до 33 процентов.

Правительство Новосибирской области поддержало озвученные направления в бюджетной политике. Работа по формированию законопроекта о бюджете региона на 2020-2022 годы продолжается.

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