В Сибири школьнику пригрозили отстранением от уроков из-за модной стрижки

Нешуточный конфликт разгорелся между педколлективом школы красноярского города Сосновоборска и учеником четвертого класса. Как пишет KP.Ru, причиной стал "ненадлежащий внешний вид" школьника, точнее, его прическа, - у мальчика стрижка man bun - виски и затылок выбриты, а пряди на затылке собраны в пучок.

Учителя посчитали, что мальчик выглядит "вызывающе" и рекомендовали ему "привести себя в порядок", а затем и пригрозили отстранить от занятий - правда, этот факт сейчас отрицается.

У юного хипстера требования педагогов вызвали недоумение - с этой же стрижкой он проходил весь прошлый год, и никаких замечаний не было. Свою позицию учителя аргументируют изменениями в уставе школы, вступившими в силу с нового учебного года. Теперь ученикам "запрещены экстравагантные стрижки и окрашивание волос в яркие неестественные цвета".

Родители школьника поддерживают его в стремлении сохранить индивидуальность и даже обратились в школу с требованиям предоставить объяснения по поводу конфликтной ситуации.

- Информация о том, что ребенка отстранили от занятий, не соответствует действительности, - заявила пресс-секретарь Юлия Крюкова. - Это не предусмотрено законом об образовании. Школа должна будет провести проверку по обращению, оставленному родителями, и дать письменный ответ.