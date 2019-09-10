Эксперты проанализировали рынок аренды жилья в Санкт-Петербурге

Аналитики Яндекс.Недвижимости посчитали, как долго "живут" объявления об аренде в Санкт-Петербурге, проанализировав объявления о сдаче в аренду за год.

В отличие от Москвы, где чаще всего сдают "двушки", в Северной столице на рынке больше всего "однушек". Но правило "чем меньше комнат, тем быстрее снимают" работает и здесь. В целом по сравнению с Москвой квартиры в Петербурге ищут арендаторов дольше. На то, чтобы сдать однокомнатную квартиру, потребуется в среднем 22 дня, двухкомнатную - 25 дней, трехкомнатную - 29 дней. Интересно, что стоимость аренды на сроки их сдачи не влияет.

Более дешевые квартиры могут сдаваться за то же время или даже дольше, что и более дорогие варианты. Вероятно, цена все-таки довольно условный фактор, подчеркивают эксперты.

В столице - самые дешевые однокомнатные квартиры одновременно и самые популярные, в Петербурге же - арендаторы более требовательны. Так, самые многочисленные доступные однокомнатные квартиры (35 процентов) - за 15 000-20 000 рублей - ищут арендаторов 21 день. А вот квартир за 25 000-30 000 рублей вдвое меньше, и они находят жильцов быстрее, за 19 дней.

Кроме того, согласно данным исследования, дешевые двухкомнатные квартиры составляют конкуренцию ходовым "однушкам". Центр города, исторический и географический, пользуется популярностью - квартиры там сдаются быстрее. Но не во всех ценовых сегментах. На Петроградской стороне быстрее всего сдаются дорогие "однушки" - за две недели. А вот дешевые варианты в плохом состоянии менее востребованы. Менее требовательные арендаторы - в Центральном и Адмиралтейском районах, а проще всего сдать скромную квартиру на Васильевском острове. У него хорошие транспортная доступность и инфраструктура, при этом он не такой престижный, как соседние острова, так что цены на квартиры тут ниже.

В итоге однокомнатные квартиры за те же за 15 000-20 000 рублей уходят с рынка за неделю. Антирекорд принадлежит дорогим трехкомнатным квартирам в Кировском районе. За год там нашлось всего девять предложений за 50 000-55 000 рублей. Они прождали арендаторов три месяца.