Эксперты проанализировали рынок аренды жилья в Санкт-Петербурге

Новости

Врач рассказала, как правильно чихать 16:10
В США украли окаменелости на 100 тысяч долларов 16:07
Путин поручил проработать возможность новых раскопок в Кремле 16:04
В Ленобласти четыре человека пострадали в ДТП со "скорой" 16:02
Audi представила внедорожник с огромным клиренсом 16:00
Джеки Чан в последний момент отметил свой визит в Россию 15:53
Еще одно уголовное дело возбудили против совладельца Нота-банка 15:53
В заповеднике "Аркаим" обнаружено редкое детское погребение 15:50
Озера на Титане оказались воронками от мощных взрывов 15:47
Жителя Сочи обвинили в изнасиловании двух малолетних детей 15:43
Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь 15:27
Врач рассказал, может ли использование дезодоранта довести до рака 15:22
Актриса Мишель Пфайффер приедет в Россию 15:21
"Роснефть" ответила на претензии США о поставках нефти из Венесуэлы 15:14
В труднодоступном районе Узбекистана найдены древние петроглифы 15:11
Астрономы анонсировали первое видео с черной дырой и горизонтом событий 15:07
Mazda рассказала, когда новая "трёшка"-седан появится в России 15:00
Медведев призвал восстанавливать отношения РФ и ЕС без всяких условий 14:58
ИЭМЗ "Купол" готов к поставке продукции для космодрома "Восточный" 14:57
Эрдоган: Турция не сможет справиться с новой волной беженцев 14:45
Фергюсон раскритиковал Нурмагомедова за бой против Порье 14:42
Пирс Броснан благословил идею сделать Джеймса Бонда женщиной 14:42
В Подмосковье обнаружили съедобные грибы, которые нельзя собирать 14:39
Под Тамбовом нашли тела двух молодых людей, пропавших 11 дней назад 14:31
Жителей Югры в лесу напугал медведь 14:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Росреестр рассказал, как выбрать кадастрового инженера
Росреестр рассказал, как выбрать кадастрового инженера
Что нового ждет выпускников в приемной кампании 2020 года
Что нового ждет выпускников в приемной кампании 2020 года
Кто сможет получить бесплатные лекарства в аптеках
Кто сможет получить бесплатные лекарства в аптеках
10.09.2019 15:52
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Чем меньше, тем лучше

Эксперты проанализировали рынок аренды жилья в Санкт-Петербурге
Текст: Ян Гриневич (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 201(7959)
Аналитики Яндекс.Недвижимости посчитали, как долго "живут" объявления об аренде в Санкт-Петербурге, проанализировав объявления о сдаче в аренду за год.

В отличие от Москвы, где чаще всего сдают "двушки", в Северной столице на рынке больше всего "однушек". Но правило "чем меньше комнат, тем быстрее снимают" работает и здесь. В целом по сравнению с Москвой квартиры в Петербурге ищут арендаторов дольше. На то, чтобы сдать однокомнатную квартиру, потребуется в среднем 22 дня, двухкомнатную - 25 дней, трехкомнатную - 29 дней. Интересно, что стоимость аренды на сроки их сдачи не влияет.

Более дешевые квартиры могут сдаваться за то же время или даже дольше, что и более дорогие варианты. Вероятно, цена все-таки довольно условный фактор, подчеркивают эксперты.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
В Петербурге зафиксирован рост цен на комнаты в коммуналках

В столице - самые дешевые однокомнатные квартиры одновременно и самые популярные, в Петербурге же - арендаторы более требовательны. Так, самые многочисленные доступные однокомнатные квартиры (35 процентов) - за 15 000-20 000 рублей - ищут арендаторов 21 день. А вот квартир за 25 000-30 000 рублей вдвое меньше, и они находят жильцов быстрее, за 19 дней.

Кроме того, согласно данным исследования, дешевые двухкомнатные квартиры составляют конкуренцию ходовым "однушкам". Центр города, исторический и географический, пользуется популярностью - квартиры там сдаются быстрее. Но не во всех ценовых сегментах. На Петроградской стороне быстрее всего сдаются дорогие "однушки" - за две недели. А вот дешевые варианты в плохом состоянии менее востребованы. Менее требовательные арендаторы - в Центральном и Адмиралтейском районах, а проще всего сдать скромную квартиру на Васильевском острове. У него хорошие транспортная доступность и инфраструктура, при этом он не такой престижный, как соседние острова, так что цены на квартиры тут ниже.

В итоге однокомнатные квартиры за те же за 15 000-20 000 рублей уходят с рынка за неделю. Антирекорд принадлежит дорогим трехкомнатным квартирам в Кировском районе. За год там нашлось всего девять предложений за 50 000-55 000 рублей. Они прождали арендаторов три месяца.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

"Роснефть" ответила на претензии США о поставках нефти из Венесуэлы
Банк России намерен прямо ограничить выдачу ипотеки с низким взносом
Суд Евросоюза ограничил права "Газпрома" по газопроводу OPAL
Путин внес три кандидатуры на должность главы Республики Крым
Российский госдолг впервые за пять лет стал отрицательным