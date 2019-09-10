Госиспытания противолодочного комплекса "Ответ" завершатся в 2020 году

В 2020 году должны завершить государственные испытания перспективного ракетного противолодочного комплекса "Ответ". Он предназначен для уничтожения подводных лодок.

Об этом заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко по итогам посещения оборонных предприятий в Северной столице, сообщает во вторник РИА Новости. Замминистра добавил, что к госиспытаниям "Ответа" приступили уже в нынешнем году.

"РГ" писала о том, что на "Севмаше" заместитель министра обороны РФ Криворучко, говоря о ремонте тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов", отметил, что на нем будет установлено мощное противолодочное вооружение - "Пакет-НК" и "Ответ". В Петербурге Алексей Криворучко подтвердил: комплексом "Ответ" вооружат не только тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", но и новые и модернизированные надводные корабли классов корвет, фрегат, крейсер.

- Боевая часть после отделения от ракеты падает в район вероятного нахождения подводной лодки и в автоматическом режиме находит и поражает ее, - рассказал о методе действия провиволодочного ракетного комплекса "Ответ" Алексей Криворучко.