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10.09.2019,  
17:09
Текст:  Светлана Цыганкова

Госиспытания противолодочного комплекса "Ответ" завершатся в 2020 году

Фото: Юрий Кавер/РИА Новости Фото: Юрий Кавер/РИА Новости
Фото: Юрий Кавер/РИА Новости

В 2020 году должны завершить государственные испытания перспективного ракетного противолодочного комплекса "Ответ". Он предназначен для уничтожения подводных лодок.

Фото: youtube.com
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Об этом заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко по итогам посещения оборонных предприятий в Северной столице, сообщает во вторник РИА Новости. Замминистра добавил, что к госиспытаниям "Ответа" приступили уже в нынешнем году.

"РГ" писала о том, что на "Севмаше" заместитель министра обороны РФ Криворучко, говоря о ремонте тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов", отметил, что на нем будет установлено мощное противолодочное вооружение - "Пакет-НК" и "Ответ". В Петербурге Алексей Криворучко подтвердил: комплексом "Ответ" вооружат не только тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", но и новые и модернизированные надводные корабли классов корвет, фрегат, крейсер.

- Боевая часть после отделения от ракеты падает в район вероятного нахождения подводной лодки и в автоматическом режиме находит и поражает ее, - рассказал о методе действия провиволодочного ракетного комплекса "Ответ" Алексей Криворучко.

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