Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
10.09.2019,  
11:56
Текст:  Светлана Цыганкова

ВМФ России получит десять атомных подводных лодок до 2024 года

Фото: Олег Кулешов / РИА Новости Фото: Олег Кулешов / РИА Новости
Фото: Олег Кулешов / РИА Новости

Военно-морской флот России получит в нынешнем году одну атомную подводную лодку. Еще четыре поступят на вооружение в следующем году. А до 2024 года флоту передадут десять атомных субмарин.

Фото: Минобороны РФ
Минобороны опубликовало видео запуска "Булавы" с "Юрия Долгорукого"

Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко во время посещения "Севмаша". Он отметил, что перспективы строительства атомного подводного флота внушают уверенность. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Заместитель министра добавил, что в 2020 году "Севмаш" должен передать ВМФ России атомную подводную лодку специального назначения "Белгород", ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А "Князь Олег" и две многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М "Казань" и "Новосибирск".

- В рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019" мы подписали контракт на дополнительную поставку флоту двух "Ясеней-М" и в ближайшее время, о чем уже принято решение, подпишем контракт еще на два "Борея-А", - сказал Алексей Криворучко.

Генеральный директор предприятия Михаил Будниченко добавил: "Белгород" выйдет в море на испытания в июне 2020 года, а в сентябре будет сдан Военно-морскому флоту. "Испытания субмарины уже начались, сейчас идет достройка и швартовные испытания подлодки", - сказал он.

Зашла речь и о тяжелом крейсере "Адмирал Нахимов", который находится на ремонте. Отметили, что это будет самый современный корабль, вооруженный высокоточным оружием большой дальности. Его защиту будут обеспечивать комплексы противовоздушной обороны "Форт-М" и "Панцирь-М", а также противолодочные комплексы "Пакет-НК" и "Ответ".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВМФ России
Фото: iStock
У страха глаза велики: американцев пугают гибридной войной с РФ и КНР 09.09.2019
"Бьет сильно": в США оценили российскую ракету "Булава" 06.09.2019
Применение "Кинжала" на Камчатке сняли на видео 06.09.2019
гособоронзаказ
Фото: Иван Руднев / РИА Новости
Реактивную систему залпового огня "Град" скрестили с "Осой" в Ливии 09.09.2019
На западе России развернули дальнобойные системы ПВО 05.09.2019
Армия получит первые санитарные машины на базе "Тайфуна" в 2019 году 04.09.2019
подлодки
США построили подлодку без перископа 02.09.2019
В Тамбове простились со 105-летним моряком-подводником Юлием Ксюниным 28.08.2019