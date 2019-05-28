Как разрезалась сталь: американская Columbia бросает вызов "Борею"

В один и тот же день, за тысячи миль друг от друга, на американской верфи Newport News Shipbuilding в штате Вирджиния и на российском "Севмаше", резали сталь для новых субмарин. За рекламной акцией в городе Ньюпорт-Ньюс следили десятки теле- и фотообъективов и много специально приглашенных гостей. За плановой, непоказной работой в корпусообрабатывающем цехе "Севмаша" и на других предстапельных участках производства - только журналисты "Российской газеты".

В командировку на "Севмаш", где строят российские атомные субмарины, и в гости к подводникам Беломорской военно-морской базы, куда приписан сейчас экипаж подводного исполина "Дмитрий Донской", мы собирались давно, а выбраться, получив необходимые разрешения, смогли только в конце прошлой недели. И словно в награду, ни о чем не подозревая, стали свидетелями исторической параллели.

В пятницу, 24 мая, когда мы с камерой и фотоаппаратом прошлись по нескольким цехам "Севмаша" и могли воочию наблюдать, как внедряются тут новые технологии и новое оборудование, далеко за океаном, на верфи компании Huntington Ingalls Industries, где полвека назад построили первую в США подводную лодку с баллистическими ракетами, дали официальный старт строительству новой серии стратегических АПЛ класса Columbia.

Как сообщает по горячим следам специализированный интернет-портал Naval Today, атомные ракетные субмарины Columbia придут на смену подводным ракетоносцам класса Ohio, которые принадлежат к третьему поколению и составляют сейчас основу стратегических ядерных сил США. Всего в период с 1976 по 1997 годы было построено и введено в боевой состав американских ВМС 18 подводных лодок этого класса, каждая из которых была вооружена 24 ракетами Trident I, затем - Trident II.

Ответом нашей страны на проект Ohio стало строительство шести ТАПРК СН (тяжелых атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения) проекта 941 "Акула". Пять из них уже выведены из боевого состава, три утилизированы, в действующем составе ВМФ остается только головной корабль ТК-208, прошедший модернизацию и получивший в 2003 году имя собственное - "Дмитрий Донской".

По сведениям из открытой печати, все 18 американских Ohio по сей день остаются в боевом составе, прошли плановые ремонты и модернизацию, а четыре переоборудованы в носители крылатых ракет BGM-109 Tomahawk. И только в 2027 году, утверждают эксперты, планируется списание первых по времени постройки Ohio.

Предлагаемый им на смену проект атомных субмарин Columbia вызывал в США много дискуссий среди профессионалов, а начало строительства несколько раз переносилось.

Поэтому вице-президент Newport News Shipbuilding Джейсон Уорд не без оснований назвал "историческим" тот день, когда на его верфи под объективами фото- и телекамер, с использованием современных плазменных установок началась резка стальных листов, из которых будет создаваться корпус подлодки нового поколения.

Эта и последующие субмарины строятся по контракту с компанией Electric Boat - именно она будет выполнять окончательную сборку всех субмарин и сдачу заказчику, отмечает Naval Today. А основным подрядчиком работ по созданию субмарин класса Columbia является корпорация General Dynamics. Контракт с нею был подписан 21 сентября 2018 года и оценен (по открытым источникам) в 5 миллиардов долларов.

Пентагон, как сообщается, рассчитывает приобрести 12 подлодок нового поколения. И у каждой, как у субмарин Ohio, будет по 16 ракетных шахт. Если верить анонимным экспертам, корабли типа Columbia будут и размерами походить на своих предшественников: длина корпуса 170 метров, ширина - 13 метров, подводное водоизмещение - 18,5 тысячи тонн. Но при этом Columbia станет первой американской подлодкой, полностью построенной по цифровым моделям.

А блочная реакторная установка не потребует перезарядки в течение всего срока службы, назначенного кораблю - 42 года. На действующих субмаринах Ohio, как и на большинстве наших АПЛ, активную зону реакторов приходилось перегружать в середине службы. В дополнение к сказанному на подводных лодках Columbia планируется внедрить электродвижение, что обещает сделать корабль практически неслышимым для противника.

В январе 2017 года финансисты американских ВМС оценивали стоимость закупки головного ракетоносца Columbia (без учета расходов на проектирование и подготовку документации для серийного строительства) в 8,2 млрд долларов. На реализацию всей программы Columbia, чтобы полностью заместить Ohio, по оценкам аналитиков Бюджетного управления Конгресса США, потребуется 313 млрд долларов.

Российский оборонный бюджет скромнее. Но те заказы, что в соответствии с Государственной программой вооружений уже размещены и строятся на "Севмаше", в том числе серия подводных ракетоносцев четвертого поколения "Борей-А" (проект 955А санкт-петербургского ЦКБ "Рубин"), исправно и в полном объеме финансируются военным ведомством.

Об этом, не вдаваясь в подробности, твердо заявил "Российской газете" генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко. И прямо дал понять, что производственные мощности северодвинской верфи сейчас полностью загружены "по основному назначению". А работы на стапеле, в главном механическом, корпусообрабатывающем, трубозаготовительном и других цехах завода ведутся в две, а то и в три смены.

Как ранее сообщалось, в том числе официальными лицами Минобороны, ВМФ и ОСК, сейчас в постройке на "Севмаше" находятся одновременно четыре стратегических ракетоносца "Борей-А" ("Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", "Император Александр III", "Князь Пожарский"), пять многоцелевых АПЛ проекта 885М "Ясень-М" ("Новосибирск", "Красноярск", "Архангельск", "Пермь", "Ульяновск") и подводная лодка специального назначения "Хабаровск".

Первые в этом перечне уже ждут того часа, когда раздвижные ворота стапельного цеха №55 откроют им дорогу в море, а место первых на стапеле займут корабли, идущие следом. Для какого из них резали сталь, формировали трехмерные, сферические и цилиндрические детали в корпусообрабатывающем цехе №5 замначальника по производству Артем Симанов детализировать не стал. Но задел тут внушительный, работают люди с искрой и огоньком - и в переносном смысле, и в самом что ни есть прямом.

А в цехе №9, который прежде называли "трубомедницким", а теперь - трубозаготовительным, нам показали мастер-класс, как из стальной или титановой трубы можно за несколько минут сделать что-то среднее между саксофоном и трассой "Формулы-1". Даже если такой причудливой и сложной формы трубопровод потребуется на строящейся подводной лодке, его умельцы цеха №9 изготовят в срок, заверила нас технолог Ольга Веселкова, которая руководит Бюро технической подготовки производства и знает в лицо лучших в своем деле трубогибщиков. Профессия на слух, может, и не самая благозвучная, но без их умения тысячи узлов подводной лодки не собрать в один жизнеспособный организм…

Вопросами про пятое поколение АПЛ мы своих собеседников на "Севмаше" не провоцировали, но и без того было ясно, что тут к их строительству уже готовы. В Главном механическом цехе завода, который под началом Евгения Павленко активно перевооружается, укрепляет кадровый состав и внедряет принципы "Бережливого производства", станочный парк интернациональный, но токари, фрезеровщики, операторы - свои, подготовленные, и с новым оборудованием осваиваются без проблем. Тут могут изготовить миниатюрную втулку и многотонный подшипник, отреставрировать центральный валопровод для надводного крейсера и выдать прямо на стапель уже собранное и протестированное во всех режимах перо руля для подводного атомохода.

В этом году, в 2020-м и в последующие 5-6 лет у "Севмаша" и всех, кто состоит с ним в научно-производственной кооперации - конструкторских бюро, НИИ и предприятий-контрагентов - напряженная сдаточная программа.

"Но мы ни за кем не гонимся и никуда не рвемся, - дали понять "РГ" на северодвинской верфи. - Просто у нас и в российском подводном кораблестроении в целом, может, впервые за последние 20-25 лет выстроилась внятная перспектива с разумным горизонтом планирования".

Прямая речь

Михаил Будниченко, генеральный директор "Севмаша":

- У предприятия большая производственная программа. На разных этапах строительства находятся две группировки атомных подводных лодок проектов "Ясень-М" и "Борей-А". Подводные лодки "Князь Владимир" и "Казань" проходят испытания. Как уже не раз отмечалось на различных встречах в военном ведомстве, стране необходимы малошумные корабли с высокоточным оружием, которые как можно дольше могут находиться под водой.

Атомоходы проектов "Ясень" и "Борей" - это более высокотехнологичные и наукоемкие подлодки. АПЛ проекта "Ясень" универсальны как носители ракетного и торпедного оружия.

За счет ракетного оснащения, скрытности и скорости хода впервые в истории Военно-Морского флота России эта многоцелевая лодка может осуществлять не только противокорабельные операции, но и выполнять функцию стратегического неядерного сдерживания.

Сейчас мы на 95 процентов работаем в интересах ВМФ и уверенно смотрим в будущее - предприятие загружено как минимум до 2030 года. При этом на "Севмаше" продолжается модернизация мощностей, мы приобретаем современную технику, активно внедряем принципы бережливого производства. С 2011 года по государственной программе "Развитие оборонно-промышленного комплекса" во многих цехах установлено современное оборудование. Устаревшую технику заменяют станки нового поколения. Они позволяют значительно расширить спектр решаемых на производстве задач.

Растут ключевые показатели - выручка, прибыль, производительность труда, заработная плата. Один из главных результатов прошлого года - увеличение численности работающих почти на тысячу человек, сейчас на "Севмаше" более 28 500 человек. Для выполнения программы Гособоронзаказа в ближайшие два года требуется увеличить штат работников еще на две тысячи. У нас, замечу, самая большая среди судостроительных предприятий научно-производственная рота - 119 человек.

В прошлом году практику на "Севмаше" прошли более 90 студентов Санкт-Петербургского морского технического университета, Севастопольского университета, МГТУ им. Н.Э. Баумана и других вузов. Это будущие специалисты в области оборудования и технологии сварочного производства, строительства и ремонта надводных кораблей, в сфере создания радиоэлектронных систем ядерных реакторов и других востребованных у нас на верфи направлений. Уже заметен результат - дипломированные специалисты возвращаются в Северодвинск жить и работать на "Севмаше". Чтобы заинтересовать молодых работников, предприятие предлагает хорошие условия: заключение срочного трудового договора на период практики, оплату проездных билетов, предоставление общежития, частичную компенсацию питания. В период практики студенты погружаются в условия реального производственного процесса, познают особенности работы на верфи, у них появляется уникальная возможность применения в реальном производстве знаний, полученных в университетских аудиториях.

P. S. О том, кто сегодня несет службу на "Дмитрии Донском", единственной в боевом составе атомной подлодке проекта 941 "Акула", расскажем в ближайшее время в спецпроекте "РГ: Русское оружие".