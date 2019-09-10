Как попытка установить стиральную машину может похоронить целый город

Фонтаны бывают ярусные, арочные, колоколообразные, кольцевые и даже музыкальные. Фонтан в Белозерске ни под какую классификацию не подпадает.

Пенсионерка на своем участке бурила скважину на воду. Ударила струя такой силы, что рабочие разбежались. Затопило две улицы. Вот уже месяц (!!!) мутная от песка вода бьет в белозерское небо, подмывая фундаменты, затопляя подвалы и дровники. Город может попросту провалиться.

...Белозерску 1157 лет. Он пережил варягов, монголо-татарское иго и съемки фильма "Калина красная". Но скважину на улице Шукшина, похоже, не переживет. Гражданка О. из Питера несколько лет назад купила в городе-музее со сказочными соборами и песчаными пляжами небольшую хибарку под дачу. Отдала, по словам соседей, 900 тысяч целковых! Хотя на соседней улице такой же дом обошелся бы в 200 тысяч. Почему? Да это, считай, первая линия от озера. И до знаменитых валов, которые окружают кремль, рукой подать. Гражданка О., хотя и пенсионерка, но занимается предпринимательством. Ездит на дорогом джипе. По меркам белозер (так себя называют жители города) - миллионерша. Она со временем собиралась хибарку снести и поставить коттедж. Не хуже, чем у соседей.

На лето приехала со своей внучкой. Для комфорта не хватало водопровода. Умыться можно и из умывальника. В городскую баню сходить в крайнем случае. А вот стирать как? Современная стиралка-автомат уже стояла на веранде. Но без воды отказывалась работать.

Колонка - вот она! 50 метров туда, 50 обратно. Но по другую сторону улицы Шукшина. А там ко Дню города новенький асфальт проложили. Пошла гражданка О. по инстанциям. И стало понятно, что на этом свете водопровода ей не видать. К концу дачного сезона уж точно.

Тогда она к соседям обратилась. У них-то свои колодцы. Так, мол, и так: разрешите, дорогие соседи, я к вам свой насосик буду изредка опускать. Бельишко девчонке постирать. Но гордые соседи то ли из классовой ненависти, то ли еще по каким причинам делиться водой отказались. Сами знаете: все, что касается земли, воды и прочей недвижимости, сильно портит отношения. А соседи хотели оставаться добрыми.

Я сам видел на столбах объявления: бурим на воду. Гражданка О. набрала номер, и уже на следующий день, 10 сентября, приехала бригада с буровой установкой.

Договор был. На словах. 2000 рублей метр. Бурим до победного.

На 20 метрах вода вылетела из трубы со скоростью и звуком поезда "Сапсан". Пятиметровая струя оросила все окрестные постройки. Рабочим накинуть бы вентиль и закрутить его. Да какой там! 180 кубов в час. Ниагара местного масштаба.

И этот водопад хлынул в огороды. Затопил нужники, и поплыли среди капустных кочанов фекалии. Собаки сидели на крышах своих будок и выли на луну. В довершение вода в колонке тоже стала коричневеть. Жителям в целях профилактики стали колоть вакцину от гепатита А. А О. схватила внучку, заперла железную дверь и уехала на своем джипе в Питер. Дачный сезон сорвался.

Ну что сделали власти? Спилили столетний дуб. Чтобы к скважине смогла подъехать тяжелая техника. Но вода ошибок не прощает. Ни о каком тампонировании местными силами речь идти не могла. Силы не те. Бюджета хватило лишь на канаву для отвода воды. Получилась такая бурная речка, впадающая в Белозерский обводной канал. Местные жители, да и туристы валом покатили к скважине. Селфи на палочке - вот их удел. Кто-то предложил надеть на трубу форсунки и сделать фонтан, не хуже чем на ВДНХ. А еще один мечтатель предположил, что вода лечебная и ее надо срочно разливать в бутылки. А на месте лачуги построить СПА-курорт. Но анализы показали, что не то что купаться, а даже ноги мыть в этой воде опасно. Там такие превышения!

Между тем воды стало вытекать раза в два меньше. У всех затеплилась надежда. Вот-вот катастрофа сама себя ликвидирует. Но тщетно! Фонтан сдаваться не собирался. Многодневные наблюдения подтвердили стабильность беды.

Я зашел в многоквартирный двухэтажный дом рядом с фонтаном. Позвонил в квартиру номер 1. Мне открыла пенсионерка Ольга Григорьевна Прилежаева. Дохнуло сыростью.

- Да вы посмотрите, что у нас в подполе делается!

Одиноко, словно айсберг, стоял в воде холодильник

Откинули крышку. Там, как и ожидалось, стояла грязная вода. И одинокая баночка маринованных помидоров.

- Мы все припасы на зиму уже вытащили. Эта осталась - не дотянуться. Второй раз уж вызываем ассенизаторов, чтобы яму выгребную откачать. А нам говорят: платите! Первый раз по указанию администрации качали. А я им: что ж мы с мужем за три дня пять кубометров наделали? Не наша вина это. Качайте, а то опять все поплывет.

К некоторым домам можно пройти лишь по сходням. Стоит вода. И уходить не собирается, как ее ни откачивай. Зашел в гости к Андрею Боеву. В огород попасть можно лишь через дом. Повсюду плавали кастрюли и пустые ведра. Одиноко, словно айсберг, стоял в воде холодильник. К сортиру нужно подплывать на лодке. Открою страшную тайну: местные "утопленники" ходят по нужде в ресторан "Калина красная". Далеко, зато чисто и посуху. Но вот беда. Ресторан работает лишь до 17.00.

Тут читатель воскликнет: ну что-то же надо делать! Этак весь город уйдет под воду, и только купола Спасо-Преображенского собора будут виднеться, напоминая об этом историческом городке.

На прошлой неделе в администрации была важная встреча. Пригласили всех пострадавших. Приехали специалисты по заделыванию скважин из Питера и Костромы. И - внимание! - приехала гражданка О. со своим адвокатом.

Люди, надо сказать, вели себя сдержанно. Они уже заявили о своих претензиях участковому в письменной форме. Там значились суммы от 25 до 80 тысяч рублей на дом или квартиру.

- Подходите к моему адвокату, - громким голосом заявила О. - Получите компенсации и распишитесь, что больше ко мне претензий не имеете. Ну что же вы, соседи?

Никто не подошел. Стояла такая тишина, что было слышно, как в головах добрых соседей щелкают цифры.

- С домом все понятно. Капремонт. А вот как с огородом быть? - объяснял мне свою позицию Андрей Боев. - Поначалу думали, что вода сойдет, урожай выбросим и все. А за месяц земля закисла. Она два года родить не будет! Так что убытки не все подсчитаны. Тут думать надо!

Тем временим выступили специалисты. Одна фирма готова была попытаться справиться с бедой с помощью бетона. Но гарантий не давала. Скорее всего выбьет бетон. И тогда будет только хуже. Другой представитель готов был рискнуть современным методом. С помощью высокого давления в скважину закачивается специальная жидкость, которая при контакте с водой мгновенно расширяется и затвердевает. Одно плохо - метод дорогой. Миллионов на пять потянет. А денег, как мы выяснили, нет. Но пришло спасительное известие. Деньги выделит из внебюджетного фонда лично губернатор Вологодской области.

- На следующей неделе специалисты из Санкт-Петербурга приступят к работам, - рассказала мне глава городской администрации Галина Бубнова.

- А деньги поступили?

- Подрядчик согласился работать без предоплаты...

А где мораль? А ее тут не было и не будет. Ситуация, похожая на скверный анекдот. И ведь виноватых нет. Хотя глава администрации обещала мне, что бурильщики в итоге ответят, сильно сомневаюсь. Наверняка уже продали свою установку, чтобы не с чего было взыскивать. Женщину тоже жалко. Она хотела как лучше. Что ей оставалось делать? Да я на ее месте так же поступил. Тем более что четкого закона по бурению на верхние водоносные слои у нас нет. Только расплывчатые инструкции, которые никто не выполняет.

Жалко и соседей. Гражданка О. предложила возместить ущерб, добавив важное замечание: в разумных пределах. Не хотела портить отношений с соседями. Тем более что сама она из этих мест. Но соседи сразу отказались от помощи. Думая, что поднимут ставки. Теперь им дорога только в суд. И суд наверняка решит, что виноваты шабашники. А что с них взять? Разбитое корыто получается.

Я подошел к фонтану. Не выдержал и сделал селфи. Если он исчезнет, то будет память. А если нет, то беда. Часть города провалится. И все из-за того, что одна женщина решила поставить стиральную машинку-автомат...

Испытано на себе

"Бурим на воду!"

Я набрал номер телефона, указанный на столбе.

- Это вы бурите на воду?

- Бурим. Вы где находитесь?

- В Белозерске. Улица Карла Маркса. Это в центре города возле администрации.

- Я сам из Вологды, города вашего толком не знаю, но мы бурили как-то у вас. Далеко это от улицы Литераторов?

- Я сам из Москвы. Не знаю. Соориентируйте меня по ценам и гарантиям.

- 2200 рублей за метр бурения. Если подводить воду к дому будем мы, то даем гарантию на скважину 5 лет. А если сами, то 2 года.

- А вы слышали про неувядающую скважину на улице Шукшина? Так не получится?

- Да вы что! У нас профессионалы. Гарантию даем.

- А договор?

- Если нужно, составим.

Я положил трубку. Стало ясно, что эти люди, называющие себя профессионалами, не имеют даже представления, где бурят. Тут и до беды недалеко.

Комментарий

Белозерск может засосать в карстовую воронку

Александр Труфанов, заведующий лабораторией методов исследований грунтов НИИОСП им Н.М. Герсеванова, кандидат технических наук, Почетный строитель России:

- Случай в Белозерске весьма редкий, но не уникальный. В Старой Руссе недавно бурили в трещиноватых известняках. Образовался фонтан. Это типичные артезианские скважины, для которых насос не нужен. Их бурят там, где в рельефе прогиб. Вода по закону сообщающихся сосудов стремится занять свой уровень. В Тверской области недалеко от реки Медведица тоже есть такая скважина, которую бурили для личных нужд, но справиться с напором не смогли. Там наткнулись на геотермальные грунтовые воды с постоянной температурой +15 градусов. Устроили купальню. А вот в районе подмосковного Жуковского из артезианской скважины брали слишком много воды. Вследствие понижения уровня грунтовых вод возникли многочисленные провалы и оседания земной поверхности. Особенно это опасно при близком расположении известняков, в которых начинают развиваться карстово-суффозионные процессы.

Законодательство регламентирует деятельность в области водоснабжения индивидуальных и коллективных потребителей подземных вод. Для горизонтов подземных вод, имеющих промышленное значение, требуется оформление специальной лицензии. В Центральной части России, как правило, стратегические запасы воды находятся в породах, залегающих ниже юрских отложений. А все, что касается выше залегающих пород четвертичного периода, то именно они являются источником воды для большинства наших дачников. Причем четкой границы горизонтов по глубине не существует. Иногда породы Юрского периода могут выходить даже на поверхность. Тогда любая частная скважина недопустима. Если в Белозерске не предпринять срочных мер, то возможно развитие карстово-суффозионных процессов, ослабление основания домов и дорожной инфраструктуры. Появится карстовая воронка. А кто в нее попадет, остается только догадываться...

Юридическая консультация

Одна вода на всех

Десять собственников (семей) в СНТ решили построить одну скважину на всех. Нужна ли лицензия?

Елена (Ногинский район)

- Условия эксплуатации такого природного ресурса, как подземные воды, касаются предпринимателей и организаций, добывающих воду для коммерческих целей, а лицензия на скважину для воды на загородном участке или в сельском домовладении не требуется.

В соответствии со ст. 19 Закона РФ от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах" собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков имеют право осуществлять в границах данных земельных участков без применения взрывных работ использование для собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых, имеющихся в границах земельного участка и не числящихся на государственном балансе, подземных вод, объем извлечения которых должен составлять не более 100 м3 в сутки, из водоносных горизонтов, не являющихся источниками централизованного водоснабжения и расположенных над водоносными горизонтами, являющимися источниками централизованного водоснабжения, а также строительство подземных сооружений на глубину до 5 м в порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ.

Таким образом, скважина (колодец) на участке, не требующая лицензии, должна соответствовать следующим требованиям:

1. Вода, добываемая из скважины, предназначена исключительно для нужд владельца источника воды и не употребляется для каких-либо коммерческих целей.

2. Суточный объем ресурса, т.е. подземных вод, добываемых из скважины, должен быть не более 100 м3.

3. Скважина устроена на уровне первого водоносного горизонта.

4. Источник, из которого добывается вода, не является источником централизованного водоснабжения и не находится на балансе государства.

Организация, которая может дать сведения об источниках, находящихся на государственном учете, - Отдел фонда геологической информации, к которому территориально относится земельный участок.

Больше информации по актуальным вопросам - в рубрике "Юридическая консультация" на сайте "РГ".