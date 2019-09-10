Дефицит учителей в Мурманской области по своим масштабам уже сравним с дефицитом врачей. По данным регионального министерства образования и науки, сегодня в регионе вакантны 358 педагогических ставок, из которых 228 - ставки учителей. Больше всего не хватает учителей русского языка и литературы, математики и педагогов начальных классов. Для сравнения: в поликлиниках и больницах недостает более 700 медицинских работников. Большинство учителей вынуждено работать на полторы-две, а то и на три ставки.

- Это превратилось в большую проблему, - рассказала корреспонденту "РГ" заместитель директора одной из школ региона, попросив не называть ее имени. - Примерно год назад у нас ушла учительница математики. Мы безуспешно искали ей замену целый год, пока наша математичка не сказала: "Да ладно, мы сами справимся!" Хотя она работает на две ставки. Я не представляю, как она справляется. Две ставки - это 36 часов одних только уроков в школе. А ведь еще нужно проверять бесконечные пачки тетрадей, готовиться к урокам, повышать квалификацию, писать отчеты! Это чудовищный объем работы.

В подобных условиях школы вынуждены принимать на работу даже тех учителей, квалификация которых оставляет желать лучшего. В одну из школ Мурманска недавно устроилась на работу молодая учительница русского языка и литературы, которая... делает грамматические ошибки при письме. И это, по словам руководства школы, еще не самый худший вариант. Девушка усиленно трудится, стремясь восполнить недостаток знаний. А значит, ее можно доучить до нужного уровня, отмечают ее старшие коллеги. В школах, которые находятся в небольших поселках, с кадрами еще сложнее.

При этом почему-то считается, что все учителя сегодня хорошо зарабатывают. Сами педагоги оценивают подобные утверждения коротко: "Вранье". Как сообщила директор фонда "Национальные ресурсы образования" Татьяна Половкова, средняя зарплата учителя в Мурманской области в прошлом году составляла чуть более 36 тысяч рублей. В этом году ситуация изменилась мало. Чтобы зарабатывать, например, 55 тысяч рублей, педагог вынужден работать на две ставки. По данным экспертов, молодой учитель, работающий на одну ставку, получает около 25 тысяч рублей - примерно столько же, сколько зарабатывает уборщица. Поэтому самой большой проблемой становится перегруженность работой учителей, которые еще не ушли в репетиторы. На сайтах региона нередко можно встретить объявления о вакансиях учителей с зарплатой 25-30 тысяч рублей.

Порой доходит до абсурда: в музыкальной школе поселка Никель уборщица и завуч получают сопоставимые зарплаты.

- Сегодня минимальный размер заработной платы в Мурманской области составляет около 26 тысяч рублей. Молодой учитель, который приходит работать в школу на базовую ставку, получает на одну-две тысячи больше, - подтвердила Елена Меркушова, председатель областного профсоюза работников народного образования и науки РФ. - Действительно, зарплата педагога иногда не превышает заработка неквалифицированного работника.

Зарплата педагога иногда не превышает заработка неквалифицированного работника

Власти региона осознают проблему. Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис пообещал педагогам решить проблему дисбаланса зарплат.

- Если технический персонал в плане оплаты труда приравнивается к более профессиональным кадрам, это никуда не годится, - заявил он. - Это полная демотивация. Эту тему мы предметно изучаем, и определенный набор решений будет принят. Мы поддержим преподавательский состав. С этой темой мы точно разберемся. Что касается дефицита кадров - да, он есть. Но в этом отношении нам немного проще, чем в ситуации с нехваткой медицинских кадров, потому что у нас есть Мурманский арктический государственный университет - МАГУ, где готовят педагогические кадры.

Сами педагоги согласны с врио губернатора, но отмечают, что система педагогического образования в регионе нуждается в серьезном совершенствовании. Наиболее квалифицированных учителей, которые и сегодня остаются "костяком" педагогических коллективов школ, выпускал Мурманский государственный педагогический университет, который после нескольких преобразований стал МАГУ. Но после реформы качество подготовки будущих педагогов снизилось, убежден уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган.

- Многопрофильность нового вуза отрицательно сказалась на качестве подготовки будущих учителей, - рассказал эксперт. - Оно существенно снизилось, поскольку меньше стало уделяться внимания собственно педагогике. Необходимо возвращаться к прежнему уровню, чтобы молодых учителей не приходилось "доучивать". Подготовка педагогов должна вновь стать приоритетной.

Еще один вопрос заключается в том, что исчезло четкое разграничение функций учителей и родителей. Сегодня учитель легко становится жертвой любых провокаций со стороны учеников или их родителей, не имея никакой возможности себя защитить.

Особенно часто с этим можно столкнуться в социальных сетях, где учителям могут устроить настоящую обструкцию по любому поводу. Все это отталкивает тех, кто собирается стать учителем. Необходимо, чтобы педагог был защищен на законодательном уровне от подобных ситуаций.

Правда, в интернете организовать такую защиту очень сложно, поэтому Борис Коган решительно против того, чтобы учителя общались с родителями учеников и самими школьниками в социальных сетях - для этого существует "электронная школа".

Еще один рецепт предлагает Елена Меркушова. По ее словам, необходимо не только повысить зарплату учителям, но и самым широким образом пропагандировать профессию педагога, чтобы поднять ее престиж. Это удалось сделать военным - быть офицером вновь стало почетно. Данный опыт необходимо использовать и в образовательной сфере.

Прямая речь

Сергей Кравцов, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки:

- В Мурманской области достаточно неплохо выглядит система школьного и профессионального образования, хотя очевидно, что она нуждается в развитии. Что касается нехватки педагогических кадров, то это решаемая проблема. В регионе активно работает институт повышения квалификации, в рамках нацпроекта планируется серьезная финансовая поддержка, развиваются дистанционные технологии. В рамках нацпроекта "Образование" Мурманской области на 2020-2022 годы выделено 834 миллиона рублей. Кадровую ситуацию я бы назвал стабильной, но требующей дополнительной поддержки.