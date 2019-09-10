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Проект: В регионах

Контроль изнутри

Саморегулирование выходит на новый уровень развития
Текст: Ян Гриневич (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 201(7959)
25 сентября в Санкт-Петербурге пройдет X Всероссийская конференция "Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство". О том, какая связь между этим событием и развитием института российского саморегулирования, рассказывает вице-президент Ассоциации "Национальное объединение строителей", председатель Оргкомитета конференции Антон Мороз.
Антон Мороз: Саморегулированию будет отведена роль общественного контролера исполнения нацпроектов в регионах. Фото: Архив "НОСТРОЙ" Антон Мороз: Саморегулированию будет отведена роль общественного контролера исполнения нацпроектов в регионах. Фото: Архив "НОСТРОЙ"
Антон Мороз: Саморегулированию будет отведена роль общественного контролера исполнения нацпроектов в регионах. Фото: Архив "НОСТРОЙ"

- В прошлом году строительная отрасль подвела итоги 10-летия саморегулирования. Каково, на ваш взгляд, влияние взятой за основу модели регулирования на строительный бизнес и отрасль в целом?

Антон Мороз: Система саморегулирования сегодня - это очень серьезный общественный институт, который наделен гораздо большими правами в части контрольных и разрешительных функций, нежели предшествующая саморегулированию государственная система лицензирования.

За минувшее десятилетие саморегулирование выработало приоритетные для строительства направления: профессиональная оценка квалификации кадров, регулярное взаимодействие с органами региональной и федеральной исполнительной власти. В конечном счете выстроенной за эти годы системе удалось стать флагманом, рычагом и главной рабочей силой для правительства РФ и Минстроя. А это значит, что решение о переводе строительства с лицензирования на общественное саморегулирование было дальновидным и сегодня дает ощутимые результаты, выводя строительный комплекс на новый уровень развития.

- Какие, на ваш взгляд, инструменты саморегулирования в итоге оказались недостаточно эффективными?

Антон Мороз: Главные инструменты саморегулирования, заложенные системой, уже работают, и они достаточно эффективны. Речь в первую очередь о допуске организаций на рынок, оценке квалификации специалистов и распределении организаций по субъектам, а также их работа с органами исполнительной и законодательной власти в регионах. Разумеется, работа по данным направлениям нуждается в постоянной корректировке, но Национальные объединения держат руку на пульсе.

Сегодня перед строителями стоят более глобальные задачи, а именно подготовка Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года и, соответственно, участие в формировании государственной политики совместно с правительством РФ и Минстроем.

- Ровесницей саморегулирования является сентябрьская всероссийская конференция, которая традиционно проходит в Санкт-Петербурге. Какие задачи решает эта дискуссионная площадка?

Антон Мороз: За 10 лет конференция стала важнейшим отраслевым мероприятием в России и сейчас объединяет самых активных участников профессионального сообщества страны на всех уровнях - от федеральных властей до региональных застройщиков. Конференция по факту является эффективным инструментом прямого диалога между властью, бизнесом и потребителями.

В этом году мероприятие станет более представительным благодаря тому, что войдет в программу Северо-Западного форума "Устойчивое развитие" при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в СЗФО. Это позволяет интегрировать строительную отрасль в смежные, такие как культура, спорт, образование, сельское хозяйство, экология. В каждой из этих сфер строительство присутствует и является необходимой основой для их роста и развития.

- Насколько нам известно, Санкт-Петербург и Северо-Западный регион впервые будут принимать форум "Устойчивое развитие"?

Антон Мороз: Совершенно верно. Первые форумы уже прошли на Северном Кавказе и Урале, вызвав небывалый общественный резонанс тем кругом вопросов и проблем, которые были рассмотрены участниками деловых секций. Мы рассчитываем на еще более широкий отклик всех заинтересованных в диалоге сторон.

Мы владеем уникальным, успешным опытом проведения мероприятия федерального масштаба, а сейчас получили в качестве партнеров полпреда президента и Центр социально-консервативной политики Российской Федерации, поддержка которых позволяет вывести конференцию на новый и очень важный этап. Безусловно, это позволит решать гораздо более масштабные задачи, ставить более смелые цели и добиваться их достижения. Если раньше конференция проходила с целью информирования, сейчас это конструктивный диалог, направленный на решение самых актуальных и злободневных вопросов и задач, которые ставит перед нами профессиональное сообщество.

В свою очередь, подобный формат взаимодействия между всеми игроками отрасли влияет на оценку работы всей системы саморегулирования, на систему подготовки предложений и их профессионального донесения до органов федеральной исполнительной и законодательной власти и позволяет снять существующие вопросы и "шероховатости" в области регулирования строительства.

- Давайте попробуем заглянуть в будущее: каким вы видите институт саморегулирования по окончании горизонта планирования "Стратегии 2030"?

Антон Мороз: К 2030 году саморегулирование строительного комплекса станет основным партнером государства в решении вопросов госрегулирования и политики в области строительства, проектирования и инженерных изысканий. Саморегулирование будет влиять на все направления смежных отраслей - производство стройматериалов, техники и оборудования, энергоэффективность, зеленое строительство и экологию.

Кроме того, саморегулированию будет отведена роль общественного контролера исполнения национальных проектов в регионах, независимо от влияния исполнительной и законодательной власти. Такой статус ко многому обязывает и накладывает серьезную ответственность перед будущим страны.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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