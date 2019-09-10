Санкт-Петербургский железнодорожный узел ждет масштабное обновление

В Петербурге представлен первый этап концепции по развитию железнодорожного узла. Он рассчитан до 2024 года и предполагает изменение существующих порядков функционирования железнодорожных вокзалов. Так, Московский вокзал будет принимать только скоростные поезда, а Ладожский вокзал станет местом пересадки пассажиров в сообщении Москва - Хельсинки. Поезда дальнего следования с Московского направления перейдут на новый транспортно-пересадочный узел Волковская, в то время как Витебский вокзал станет центром пригородного сообщения.

На следующем этапе, к 2030 году, будет создано девять новых пересадочных узлов рядом со станциями метро, построены Северо-Восточный и Юго-Западный железнодорожные обходы. С одной стороны железная дорога протянется от Павлово-на-Неве в Орехово, с другой - свяжет Мгу и Бронку через Владимирскую. Новые маршруты также соединят все пять существующих линий метро и основные вокзалы. Будут обеспечены сообщение между городом и Пулково, транспортная доступность Лахта-центра, курортных зон и исторических достопримечательностей. Цель этапа - превратить электрички в скоростной транспорт, который позволит быстро добраться в любую точку города.

Предусмотрено строительство дополнительных путей для пригородного и скоростного движения, в том числе создание ветки до аэропорта Пулково с выходом на Балтийское направление, а также организация маршрутов от Токсово и Белоострова с выходом на сосновоборское направление. Это позволит соединить пять линий метрополитена, сократить интервалы между электричками. Также будет усилено движение поездов в Выборг, Мельничный Ручей, Тосно, Павловск, Гатчину и на участке от Сертолово до Левашово.

Таким образом, в городе появятся два железнодорожных маршрута: Ораниенбаум - Белоостров и Ораниенбаум - Токсово. Первый начнется у станции Белоостров, пройдет вдоль северного берега Финского залива с остановками в Сестрорецке, Лисьем Носу, Лахте, предусмотрена также возможность пересадки на станции метро "Старая Деревня", "Черная речка", "Лесная", "Ладожская", "Волковская", "Электросила", далее - к перспективной станции "коричневой" ветки "Броневая", с остановкой в аэропорту Пулково, к железнодорожной станции Сосновая Поляна с кольцом в Ораниенбауме. Вторая линия пройдет от Токсово, через Капитолово, с пересадками на станции метро "Девяткино", "Ладожская", дублируя маршрут первой линии до "Броневой", без остановки в Пулково, закончится на Сосновой Поляне и Ораниенбауме. Протяженность первого маршрута - 109,7 километра, время в пути - 2 часа 18 минут, число остановок - 38. Второй маршрут - 73 километра, 1 час 32 минуты, 29 остановок. Запланированный интервал движения поездов - 10 минут.

Кстати

Как отметил врио губернатора Александр Беглов, концепция разработана в рекордно короткие сроки на основе соглашения о сотрудничестве города и ОАО "РЖД", которое было подписано в июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме.

Согласно достигнутым договоренностям, железнодорожники инвестируют в новые проекты, в обновление подвижного состава 88 миллиардов рублей. Речь идет о развитии внутригородских и пригородных железнодорожных сообщений, модернизации железнодорожной инфраструктуры, в том числе о строительстве шести путепроводов. Соглашение по первому проекту - о реконструкции Цимбалинского моста, которое профинансируют поровну, уже подписано.

Ранее сообщалось, что для развития Московского направления Октябрьской железной дороги Санкт-Петербург готов предоставить земельные участки под строительство дополнительных главных путей. Это позволит как увеличить частоту высокоскоростного пассажирского сообщения с Москвой, так и повысить качество внутригородского и пригородного сообщения.