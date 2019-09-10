Российские промышленники смогут получить субсидии на инжиниринг, связанный с оптимизацией производственных процессов. С таким предложением власти Калининградской области обратились к главе федерального Минфина Антону Силуанову. Если инициатива обретет законодательную силу, новую меру поддержки включат в национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости".

Слово "инжиниринг" происходит от английского engineering и переводится как "проектировать, изобретать". Инжиниринговые центры предоставляют клиентам комплекс передовых инженерно-технических решений. Речь идет и о полном цикле создания новых промышленных объектов или изделий, и об оптимизации существующих процессов. Такой подход, позволяющий оперативно внедрять инновации и прорывные технологии, укоренился во многих развитых странах еще несколько десятков лет назад.

В нашей стране спрос на инжиниринг долгие годы формировали крупные холдинги с госучастием, и в основном речь идет о нефтегазовом секторе. Активность также демонстрировал электросетевой комплекс, но во многом в связи с обязательствами компаний перед государством по модернизации мощностей. Остальные отрасли пользовались услугами инжиниринга редко. Это было связано и с нехваткой свободных денег у заказчиков, и с незрелостью самой инжиниринговой отрасли.

В 2013 году федеральный Минпромторг приступил к реализации "дорожной карты" в области инжиниринга и промышленного дизайна. В 2014-м мероприятия стали частью госпрограммы. В числе направлений - создание и развитие инжиниринговых центров на базе частных компаний и на базе вузов. Так, с 2013 года в рамках совместного проекта Минобрнауки РФ и Минпромторга РФ в 39 российских регионах заработали 72 "вузовских" инжиниринговых центра.

Балтийский федеральный университет имени Канта, базирующийся в Калининграде, выиграл конкурс на предоставление господдержки в 2017-м. Это позволило открыть в прошлом году Балтийский инжиниринговый центр машиностроения (БИЦМ), который специализируется на автоматизации и роботизации производственных процессов. Некоторые специалисты БИЦМ переехали в Янтарный край из дальневосточных регионов.

В 2019-м в Калининграде заработал второй инжиниринговый центр, на этот раз частный. Его открыла швейцарская компания АВВ - ведущий мировой поставщик силового оборудования и технологий для электроэнергетики и автоматизации производства. Чтобы решить кадровый вопрос, работодатель воспользовался региональной программой релокации. Новая мера поддержки появилась в Калининградской области в текущем году - сумма компенсации на одного высококвалифицированного специалиста достигает 520 тысяч рублей.

На перспективу задачу подготовки специалистов решает образовательный консорциум вузов. Координатором выступает БФУ имени Канта, участниками - Калининградский государственный технический университет, Томский политехнический университет и Сколковский институт науки и технологий. Консорциум реализует пять инновационных магистерских программ, разработанных под запросы швейцарской компании.

- Мы выбрали Калининград из 15 российских городов, - отмечает президент АВВ в России Ирина Козлова. - На мой взгляд, уникальность именно калининградского инжинирингового центра связана с тем, что здесь сразу началась активная работа по созданию образовательного консорциума.

Субсидии на инжиниринг, связанный с оптимизацией производственных процессов, на уровне Калининградской области начнут предоставлять уже в следующем году. В перспективе мера может стать общефедеральной.

По мнению главы региона Антона Алиханова, она позволит повысить эффективность производства и увеличить число используемых передовых технологий.Сейчас БИЦМ реализует несколько заказов машиностроителей.

Все решения по автоматизации и роботизации рабочих процессов самые дорогостоящие, их средний срок окупаемости составляет три года

Например, для калининградского производителя автомобилей "Автотор" центр разрабатывает два проекта: по оптимизации загрузки персонала с помощью внедрения технологии "цифрового двойника" и по автоматизации внутрицеховой логистики с использованием беспилотных транспортных тележек (AGV).

Компетенции центра, впрочем, не ограничиваются машиностроительной отраслью. Инженеры разработали готовые решения по автоматизации пищевых, в том числе рыбоперерабатывающих производств, запланирован совместный проект с переработчиками отходов.

- Есть решения "под ключ" и для других отраслей, - рассказывает директор БИЦМ Сергей Белых. - Однако все решения по оптимизации и роботизации производственных процессов дорогостоящие, их средний срок окупаемости составляет три года. Редкие компании могут позволить себе содержать кредит, даже льготный, или вывести из оборота серьезные средства на несколько лет. Вариантов безвозмездного бюджетного финансирования немного: это гранты Фонда содействия инновациям (Фонда Бортника) и гранты Минобрнауки РФ, направленные на проведение НИОКТР, в том числе при создании новых или модернизации имеющихся высокотехнологичных производств. Поэтому, разумеется, любые субсидии, которые можно будет направить на инжиниринговые цели, будут очень актуальны и для предприятий, и для инжиниринговых центров.

Чтобы реализовать совместный с БИЦМ проект по переработке грязных пластиков, игроки калининградского рынка рециклинга планируют воспользоваться новой программой льготного кредитования областного Фонда развития промышленности. Компенсация стоимости инжиниринговых услуг переработчикам также интересна.

- Важно, чтобы новая мера поддержки распространялась и на проекты, стартовавшие в предыдущие годы, - подчеркивает директор ГК "Олимп-Дизайн", председатель Союза переработчиков отходов региона Святослав Лавриненко. - И чтобы калининградские компании смогли выполнить требования, предъявляемые к участникам, по средней заработной плате, количеству сотрудников и так далее. На региональном уровне калининградский Центр поддержки предпринимательства, разрабатывая новые меры поддержки, прислушивается к мнению субъектов бизнеса, оперативно вносит корректировки. Надеемся, такую гибкость мы будем наблюдать и при разработке положений о региональных субсидиях на инжиниринг - и что критерии не изменятся, если мера поддержки станет федеральной.

БИЦМ также готов участвовать в формировании условий новой программы, развивает тему Сергей Белых. Центр может обобщить проблемы, актуальные для всех.