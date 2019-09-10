Новости

Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона 19:17
Фото: На Франкфуртском автосалоне обрушилась конструкция в павильоне BMW 19:11
В Архангельске экспонировали оружие и корабли времен освоения Севера 18:59
Семья Бута сможет навещать его в тюрьме четыре раза в неделю 18:56
Юрий Лоза: Со мной половина эстрады не разговаривает 18:28
Будут ли объединены научные фонды 18:15
Видео: индийский блогер остроумно высмеял бездорожье в своем городе 18:07
Марго Робби экранизирует постапокалиптический комикс "Танкистка" 17:56
Ханс Циммер впервые выступит в России 17:53
СМИ: Жители Мадрида не оплатили тысячи штрафов за неэкологичные авто 17:45
Президент Болгарии потребовал доказательств о шпионаже в пользу России 17:42
СМИ: Анджелина Джоли может усыновить еще одного ребенка 17:28
Вениамин Смехов поставит в Петербурге спектакль про веселого Пушкина 17:25
Путин назначил Иванова замглавы МИД вместо Карасина 17:23
Число пострадавших в ДТП со "скорой" в Ленобласти возросло до пяти 17:21
Женщины смогут работать машинистами московского метро с 2021 года 17:17
Власти Самары ведут переговоры с менеджерами Билана о новом концерте 17:16
СМИ: В Ираке в давке на религиозном празднике погибло более 30 человек 17:16
Госиспытания противолодочного комплекса "Ответ" завершатся в 2020 году 17:09
Обновленный Lexus RX для России лишился доступной комплектации 17:02
Путин поздравил Хаджимбу с переизбранием 16:54
Американцы заявили об отсутствии правды о Крыме в СМИ США 16:35
Появилось редкое видео флота Монголии 16:35
Глава Крыма оценил внесение своей кандидатуры на второй срок 16:21
Врач рассказала, как правильно чихать 16:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Росреестр рассказал, как выбрать кадастрового инженера
Росреестр рассказал, как выбрать кадастрового инженера
Что нового ждет выпускников в приемной кампании 2020 года
Что нового ждет выпускников в приемной кампании 2020 года
Кто сможет получить бесплатные лекарства в аптеках
Кто сможет получить бесплатные лекарства в аптеках
10.09.2019 18:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Архангельске экспонировали оружие и корабли времен освоения Севера

Текст: Диана Титенко (Архангельск)
Специально для выставки изготовлен макет 12-пушечной яхты Петра I. Фото: Диана Титенко Специально для выставки изготовлен макет 12-пушечной яхты Петра I. Фото: Диана Титенко
Специально для выставки изготовлен макет 12-пушечной яхты Петра I. Фото: Диана Титенко

В Архангельском краеведческом музее начал работу масштабный выставочный проект "Студеное море - северные рубежи: история обороны Русского Севера", охватывающая все ключевые этапы освоения северных земель с XIII века и до наших дней. В залах представлены различные образцы оружия, модели кораблей и судов, навигационные приборы разных веков, исторические документы.

Фото: Ingemar Lundgren / Lund University
На дне Балтики найден королевский корабль, затонувший в 1495 году

Это одна из выставок межмузейного проекта "Освоение Севера. Тысяча лет успеха". Его цель - привлечь внимание общественности к истории Севера России.

- Проект охватывает девять регионов,­ - рассказала его куратор Юлия Кантор. - Каждая выставка - огромный труд региональных музеев. Архангельск среди них не случайно: это родина Российского Флота.

Выставка размещена в четырех залах Гостиных дворов и насчитывает более пятисот экспонатов. Среди них уникальная находка - меч из пинежской деревни Ваймуша XIV-XV веков: это был период войн за освоение Русского Севера. Есть на выставке и единственная в России 37-миллиметровая траншейная автоматическая пушка Маклена периода Первой мировой войны, а также изготовленный специально для выставки макет 12-пушечной яхты Петра I.

- Мы рассказываем о том, как Русский Север защищал самого себя и всю страну. Выставка "Студеное море - северные рубежи" для Архангельского краеведческого музея - возможность впервые представить серию не очень широко известных исторических событий и восполнить некоторые пробелы в ранее сформированных экспозициях, - подчеркнула директор музея Наталья Шпанова.

Выставке в Архангельске, как и всем другим в межмузейном проекте "Освоение Севера. Тысяча лет успеха", посвящен специальный каталог, материалы которого станут частью музейной энциклопедии Севера России.

Общество История Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин назначил Иванова замглавы МИД вместо Карасина
"Роснефть" ответила на претензии США о поставках нефти из Венесуэлы
В ФАС опровергли стремительный рост стоимости авиабилетов
Путин внес три кандидатуры на должность главы Республики Крым
Российский госдолг впервые за пять лет стал отрицательным