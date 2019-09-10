В Архангельске экспонировали оружие и корабли времен освоения Севера

В Архангельском краеведческом музее начал работу масштабный выставочный проект "Студеное море - северные рубежи: история обороны Русского Севера", охватывающая все ключевые этапы освоения северных земель с XIII века и до наших дней. В залах представлены различные образцы оружия, модели кораблей и судов, навигационные приборы разных веков, исторические документы.

Это одна из выставок межмузейного проекта "Освоение Севера. Тысяча лет успеха". Его цель - привлечь внимание общественности к истории Севера России.

- Проект охватывает девять регионов,­ - рассказала его куратор Юлия Кантор. - Каждая выставка - огромный труд региональных музеев. Архангельск среди них не случайно: это родина Российского Флота.

Выставка размещена в четырех залах Гостиных дворов и насчитывает более пятисот экспонатов. Среди них уникальная находка - меч из пинежской деревни Ваймуша XIV-XV веков: это был период войн за освоение Русского Севера. Есть на выставке и единственная в России 37-миллиметровая траншейная автоматическая пушка Маклена периода Первой мировой войны, а также изготовленный специально для выставки макет 12-пушечной яхты Петра I.

- Мы рассказываем о том, как Русский Север защищал самого себя и всю страну. Выставка "Студеное море - северные рубежи" для Архангельского краеведческого музея - возможность впервые представить серию не очень широко известных исторических событий и восполнить некоторые пробелы в ранее сформированных экспозициях, - подчеркнула директор музея Наталья Шпанова.

Выставке в Архангельске, как и всем другим в межмузейном проекте "Освоение Севера. Тысяча лет успеха", посвящен специальный каталог, материалы которого станут частью музейной энциклопедии Севера России.