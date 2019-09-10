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10.09.2019 16:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Инвестор на арене

В столице Поморья снесут легендарное здание цирка
Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 201(7959)
Здание Архангельского цирка, которое не используется уже 30 лет и неуклонно разрушается, будет передано из федеральной собственности в региональную. Сейчас оформляются документы по передаче и принятию на баланс этого объекта недвижимости, сообщили "РГ" в Российской государственной цирковой компании, филиалом которой является Архангельский цирк.

Вопрос принадлежности в последнее время стал ключевым в судьбе многострадального здания. В советские годы цирк в столице Поморья был очень востребован, но в 1989-м его закрыли на реконструкцию, которая по разным причинам так и не началась. Огромное здание приходило в упадок, а горожане жаловались в мэрию: рядом опасно ходить, можно получить травму, да и облик Архангельска аварийный объект не украшает.

Фото: Иван Малыгин
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Инженерно-техническое обследование показало, что после долгого простоя цирк остается только снести, поскольку использовать его невозможно. В 2017 году городские власти плотно занялись этим вопросом. Возникла идея построить на месте снесенного здания современный многофункциональный центр с эстрадно-цирковой площадкой. По мнению специалистов, цирк как таковой сегодня вряд ли сможет быть рентабельным, а у здания с более широким предназначением шансов на это гораздо больше.

Но пока цирк оставался в федеральной собственности, предпринять что-либо было невозможно.

- Мы предлагали принять и здание старого цирка, и землю под ним в муниципальную собственность, соглашались и на вариант передачи их в областную казну, - поясняет глава Архангельска Игорь Годзиш. - Провели переговоры с потенциальными инвесторами, представили рабочий вариант эскиза будущего здания. В ходе переписки с различными инстанциями город в каждом ответе получал принципиальное согласие. Однако за два года вопрос собственности так и не решился.

На месте снесенного здания построят многофункциональный центр с эстрадно-цирковой площадкой

Региональное правительство, со своей стороны, также вело переговоры о передаче цирка. В итоге Российская государственная цирковая компания направила в Минкульт РФ ходатайство об отказе от оперативного управления Архангельским цирком.

Как сообщили в пресс-службе правительства, областное министерство культуры делает все возможное, чтобы ускорить процесс передачи здания и земельного участка. Но дело это небыстрое. По данным Росгосцирка, сроки согласования документов соответствуют регламенту государственных организаций, которые в этом участвуют. Главное, чтобы потенциальный инвестор дождался.

Власть Работа власти Регионы Экономика Недвижимость Коммерческая недвижимость Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск
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