Квест-комнаты, которые не так давно появились в регионах, стали привлекать внимание проверяющих органов. И это не тот случай, когда молодой перспективный бизнес беспокоят напрасно. Так, первая же проверка помещений для квестов в Архангельске выявила множество нарушений - от неработающей пожарной сигнализации до обучения детей противоправным действиям.

Типичная квест-комната предназначена для проведения интеллектуальной или приключенческой игры. Обстановка полностью соответствует теме. Как правило, участников - от двух до двадцати - запирают в помещении, и они должны за час или два найти выход, разгадывая головоломки. Помимо вполне безобидных игр на логику и внимание, есть и хоррор-квесты, противопоказанные клиентам с неустойчивой психикой.

Зачастую такой бизнес делает ставку на детскую или семейную аудиторию. Поэтому прокуратура Архангельска вместе с органами пожнадзора и Роспотребнадзора целенаправленно проверяла соблюдение законодательства в отношении несовершеннолетних. Результаты не порадовали.

- Большинство нарушений связано с несоблюдением требований пожарной безопасности и защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, - поясняет помощник прокурора города Архангельска Елена Уварова. - Законодательство относит организацию квестов к зрелищным мероприятиям, при проведении которых необходимо соблюдать ряд условий. Одно из них - возрастные ограничения. Они должны быть не просто установлены номинально. Эти ограничения надо строго соблюдать, а также заранее информировать клиентов об их наличии.

Так, один из квестов приглашал совершить ограбление банка. Участникам предлагалась пошаговая инструкция хищения ценностей: как прибегнуть к услугам хакера, чтобы взломать систему безопасности, как подобрать код к банковской двери и так далее.

В квест-компаниях нарушения зачастую связаны с тем, что они расположены в неприспособленных помещениях

- Все это оправдывает противоправные действия, а следовательно, дети вообще не должны допускаться к этой игре. Но мы установили, что в ней участвовал 12-летний ребенок. При этом на сайте квеста было указано возрастное ограничение 16+. После проверки индивидуальный предприниматель повысил ценз до 18+, но сделал оговорку: дети допускаются только вместе с родителями. Хотя в данном случае участие несовершеннолетних, повторю, полностью исключено, - отмечает Елена Уварова.

В другом квесте, в ходе которого надо спастись от маньяка, используются реалистичные изображения человеческих останков. На сайте организаторы выставили отметку "18+", но на афишах в самой квест-комнате вход разрешался с шестнадцати лет. Несоответствие устранили только по требованию прокуратуры.

Правила противопожарной безопасности в таких заведениях нарушаются так же, как и во многих других общественных местах: отсутствие автоматической сигнализации, неработающая система оповещения, недостаток эвакуационных выходов и так далее. Но в квест-комнатах эти нарушения зачастую связаны с тем, что они расположены в неприспособленных помещениях. В Архангельске это в основном обычные офисы, реже - подвалы или автомастерские.

В таких случаях бизнесмены будут нести ответственность функционального назначения помещений без экспертизы проектной документации.

- По итогам проверки организаторам внесены представления об устранении нарушений. В тех случаях, когда это не требовало значительных финансовых вложений, предприниматели уже исправили ситуацию. Материалы проверки также направлены в контролирующие органы для решения вопроса о привлечении к административной ответственности, - подытожила помощник прокурора.

Аналогичные результаты принесла проверка квест-комнат в Республике Коми: в шести заведениях выявлено 57 фактов грубого нарушения требований безопасности. Как и в Поморье, до травм дело не доходило, а вот в других регионах страны такие случаи бывали.

За допуск детей к опасной для них информации юрлицо может заплатить до 50 тысяч рублей штрафа (ИП - до 10 тысяч), к тому же работу фирмы могут приостановить на три месяца. Противопожарные нарушения обойдутся соответственно в 200 тысяч и 30 тысяч рублей. Но заставит ли это организаторов соблюдать закон? Открытие квест-комнат считается относительно несложным и легкоокупаемым бизнесом. Залог успеха - сценарий игры. Однако многие бизнесмены предпочитают не ломать голову и проводят уже раскрученные квесты по франшизе. Поэтому их тематика в разных регионах чаще всего полностью совпадает: "банки грабят" и в Мурманске, и на Вологодчине, и много где еще.

Участники квестов считают, что призвать развлекательный бизнес к ответственности могут прежде всего они сами.

- У меня трое сыновей школьного возраста, и мы очень любим квесты. Но пойдем далеко не в каждое место. Ориентиром служат положительные отзывы тех, кто уже участвовал в игре. Когда речь идет о незнакомой квест-комнате, я заранее собираю информацию об организаторах, прихожу туда и общаюсь с сотрудниками. Как правило, это уже позволяет сделать вывод, можно ли вести туда своих детей, - делится опытом архангелогородка Ольга Канева.

Ситуация осложняется тем, что организация квест-комнат как таковая не регламентирована. Эти заведения подчиняются общим нормам. Теоретически они могут повторить опыт батутных центров, в которых тоже допускалось много нарушений. Но после появления четких требований именно к этому виду бизнеса ситуация нормализовалась.

Справка "РГ"

Квест-комнаты возникли на основе компьютерных игр, популярных в начале нулевых. Новое развлечение развивалось в Европе и Азии, а в 2012 году пришло в Россию. Центрами квест-движения стали Москва и Петербург. Сейчас их рынок насыщен, поэтому более перспективными для этого бизнеса считаются регионы.

В январе 2019-го его репутация сильно пострадала после трагедии в Польше: пятеро подростков при прохождении квеста получили смертельное отравление угарным газом. В здании не было полноценного эвакуационного выхода.