Новости

В монгольской гробнице найдены "золотые драконы" 22:15
Власти Польши борются со сбросом нечистот в Вислу 22:13
В Израиле раскопали город, основанный древней загадочной цивилизацией 22:13
Toyota продала в России 400-тысячную Camry 22:02
Honda представила хэтчбек, который легко спутать с концептом 21:38
В Госдуме оценили меры США против сотрудников СК 21:15
Косачев прокомментировал отставку Болтона 21:07
Чарли Каппермен станет и.о. советника президента США по нацбезопасности 21:04
Жаров: Штрафы за нарушения хранения данных помогут избежать блокировок 20:09
В Нижегородской области загорелись два склада с бочками масла 20:05
Суд удовлетворил иск к организаторам несанкционированной акции 19:58
Минздрав: Закон о продаже алкоголя до 21 года могут принять до конца года 19:38
"Мосгортранс" взыскал с организаторов незаконных митингов 1,2 млн рублей 19:23
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона 19:17
Фото: На Франкфуртском автосалоне обрушилась конструкция в павильоне BMW 19:11
В Архангельске экспонировали оружие и корабли времен освоения Севера 18:59
Семья Бута сможет навещать его в тюрьме четыре раза в неделю 18:56
Юрий Лоза: Со мной половина эстрады не разговаривает 18:28
Будут ли объединены научные фонды 18:15
Видео: индийский блогер остроумно высмеял бездорожье в своем городе 18:07
Марго Робби экранизирует постапокалиптический комикс "Танкистка" 17:56
СМИ: Жители Мадрида не оплатили тысячи штрафов за неэкологичные авто 17:45
Президент Болгарии потребовал доказательств о шпионаже в пользу России 17:42
СМИ: Анджелина Джоли может усыновить еще одного ребенка 17:28
Вениамин Смехов поставит в Петербурге спектакль про веселого Пушкина 17:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Росреестр рассказал, как выбрать кадастрового инженера
Росреестр рассказал, как выбрать кадастрового инженера
Что нового ждет выпускников в приемной кампании 2020 года
Что нового ждет выпускников в приемной кампании 2020 года
Кто сможет получить бесплатные лекарства в аптеках
Кто сможет получить бесплатные лекарства в аптеках
10.09.2019 23:49
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Легенда серии 10081

Единственный в мире атомный лихтеровоз идет из Камчатки в Петербург
Текст: Вера Черенева
Российская газета - Неделя № 203(7961)
Через четыре дня в порт Петербурга должен прийти атомный контейнеровоз "Севморпуть". Не имеющее аналогов в мире судно везет в Северную столицу 204 контейнера с рыбой общим весом более шести тысяч тонн. В пути корабль находится уже 14 дней. Лихтеровоз с нетерпением ждут в Петербурге, вопрос даже не в грузе. Это самое долгое путешествие "Севморпути" за последние пару десятилетий, и, если рейс окажется удачным, судно сможет ходить по этому маршруту регулярно.
"Севморпуть" - судно, существующее в единственном экземпляре. Предполагалось, что суда этого проекта будут возить контейнеры с грузами в отдаленные северные порты. Но остальные корабли даже не были заложены на верфях. Фото: Пресс-служба ФГУП "Атомфлот" "Севморпуть" - судно, существующее в единственном экземпляре. Предполагалось, что суда этого проекта будут возить контейнеры с грузами в отдаленные северные порты. Но остальные корабли даже не были заложены на верфях. Фото: Пресс-служба ФГУП "Атомфлот"
"Севморпуть" - судно, существующее в единственном экземпляре. Предполагалось, что суда этого проекта будут возить контейнеры с грузами в отдаленные северные порты. Но остальные корабли даже не были заложены на верфях. Фото: Пресс-служба ФГУП "Атомфлот"

Как сообщила "РГ" официальный представитель комитета по делам Арктики Смольного Елена Григорьева, во время пути лихтеровоз не будет заходить в порты, рейс проходит в штатном режиме.

Главное конкурентное преимущество "Севморпути" - его грузоподъемность. Лихтеровоз способен взять на борт более 1300 контейнеров общим весом 8,5 тысячи тонн. Для сравнения, ежегодно с Дальнего Востока в центральные регионы страны по Северному морскому пути проходит порядка 15 тысяч тонн рыбы. Если лихтеровоз сможет осуществлять регулярные рейсы, то только за период летней навигации можно будет доставить до 50 тысяч тонн рыбы.

Фото: Олег Кулешов / РИА Новости
ВМФ России получит десять атомных подводных лодок до 2024 года

По оценкам комитета по делам Арктики Смольного, при использовании контейнеровоза себестоимость транспортировки продукции снизится, что приятным образом может сказаться на ценах в магазинах.

Если с Дальнего Востока в центральные регионы по "Севморпути" хотят перевозить рыбу, то в обратном направлении судно тоже планируется нагрузить под завязку. В первую очередь в северные порты будут доставляться российские товары и грузы, которые нужны при добыче полезных ископаемых.

"Севморпуть" - это настоящая возвращенная легенда российского атомного флота. Корабль был построен в 1988 году как головной в серии 10081. Предполагалось, что суда этого проекта будут возить контейнеры с грузами и лихтеры (баржи) в отдаленные северные порты. Но остальные корабли серии даже не были заложены на верфях.

"Севморпуть" выполнял разные задачи, например, возил грузы из Мурманска в Дудинку, что в принципе не является уникальным маршрутом. В 2008 году "Севморпуть" был передан в "Росатомфлот", но корабль не использовался по назначению, более того, обсуждалась возможность вывода судна на холодный отстой - это означало бы консервацию всех систем и сокращение экипажа. Специалисты качали головами: после такого уникальный контейнеровоз мог оказаться навсегда потерянным.

Новые атомоходы пообещали вывести на Севморпуть в 2020 году

Но самым мрачным прогнозам не суждено было сбыться. В 2013 году корабль начали восстанавливать и готовить к новым задачам. Срок службы ядерной установки, которую, кстати, за все время жизни "Севморпути" заменяли всего один раз, был продлен до 35 лет, а время эксплуатации реакторной установки увеличили до 150 тысяч часов. Ходовые испытания показали: "Севморпуть" может ходить на далекие расстояния.

В марте лихтеровоз прошел от Архангельска до Обской губы на месторождение "Утреннее" и доставил на территорию трубы и оборудование для строительства.

Ожидается, что после разгрузки в Петербурге "Севморпуть" вновь отправится на Камчатку. А всего до конца года планируется осуществить еще два таких рейса.

Экономика Транспорт Водный транспорт Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин назначил Иванова замглавы МИД вместо Карасина
"Роснефть" ответила на претензии США о поставках нефти из Венесуэлы
В ФАС опровергли стремительный рост стоимости авиабилетов
Путин внес три кандидатуры на должность главы Республики Крым
Российский госдолг впервые за пять лет стал отрицательным