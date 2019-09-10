Через четыре дня в порт Петербурга должен прийти атомный контейнеровоз "Севморпуть". Не имеющее аналогов в мире судно везет в Северную столицу 204 контейнера с рыбой общим весом более шести тысяч тонн. В пути корабль находится уже 14 дней. Лихтеровоз с нетерпением ждут в Петербурге, вопрос даже не в грузе. Это самое долгое путешествие "Севморпути" за последние пару десятилетий, и, если рейс окажется удачным, судно сможет ходить по этому маршруту регулярно.

"Севморпуть" - судно, существующее в единственном экземпляре. Предполагалось, что суда этого проекта будут возить контейнеры с грузами в отдаленные северные порты. Но остальные корабли даже не были заложены на верфях. Фото: Пресс-служба ФГУП "Атомфлот"

Как сообщила "РГ" официальный представитель комитета по делам Арктики Смольного Елена Григорьева, во время пути лихтеровоз не будет заходить в порты, рейс проходит в штатном режиме.

Главное конкурентное преимущество "Севморпути" - его грузоподъемность. Лихтеровоз способен взять на борт более 1300 контейнеров общим весом 8,5 тысячи тонн. Для сравнения, ежегодно с Дальнего Востока в центральные регионы страны по Северному морскому пути проходит порядка 15 тысяч тонн рыбы. Если лихтеровоз сможет осуществлять регулярные рейсы, то только за период летней навигации можно будет доставить до 50 тысяч тонн рыбы.

По оценкам комитета по делам Арктики Смольного, при использовании контейнеровоза себестоимость транспортировки продукции снизится, что приятным образом может сказаться на ценах в магазинах.

Если с Дальнего Востока в центральные регионы по "Севморпути" хотят перевозить рыбу, то в обратном направлении судно тоже планируется нагрузить под завязку. В первую очередь в северные порты будут доставляться российские товары и грузы, которые нужны при добыче полезных ископаемых.

"Севморпуть" - это настоящая возвращенная легенда российского атомного флота. Корабль был построен в 1988 году как головной в серии 10081. Предполагалось, что суда этого проекта будут возить контейнеры с грузами и лихтеры (баржи) в отдаленные северные порты. Но остальные корабли серии даже не были заложены на верфях.

"Севморпуть" выполнял разные задачи, например, возил грузы из Мурманска в Дудинку, что в принципе не является уникальным маршрутом. В 2008 году "Севморпуть" был передан в "Росатомфлот", но корабль не использовался по назначению, более того, обсуждалась возможность вывода судна на холодный отстой - это означало бы консервацию всех систем и сокращение экипажа. Специалисты качали головами: после такого уникальный контейнеровоз мог оказаться навсегда потерянным.

Но самым мрачным прогнозам не суждено было сбыться. В 2013 году корабль начали восстанавливать и готовить к новым задачам. Срок службы ядерной установки, которую, кстати, за все время жизни "Севморпути" заменяли всего один раз, был продлен до 35 лет, а время эксплуатации реакторной установки увеличили до 150 тысяч часов. Ходовые испытания показали: "Севморпуть" может ходить на далекие расстояния.

В марте лихтеровоз прошел от Архангельска до Обской губы на месторождение "Утреннее" и доставил на территорию трубы и оборудование для строительства.

Ожидается, что после разгрузки в Петербурге "Севморпуть" вновь отправится на Камчатку. А всего до конца года планируется осуществить еще два таких рейса.