В Петербурге предложили разработать проект, который позволит отказаться от использования газового оборудования в жилых домах центра.

С данной инициативой вначале выступил один из депутатов Законодательного собрания города. Парламентарий предложил обеспечить дома централизованным горячим водоснабжением, а вместо газовых плит установить электрические. Кроме того, это позволит повысить уровень безопасности домов-памятников, поскольку отказ от газового оборудования исключает возможность взрыва газа.

Городскому комитету по энергетике предстоит рассчитать, сколько будет стоить подобная программа и есть ли техническая возможность воплотить ее в жизнь.

Сегодня в жилых домах Санкт-Петербурга установлено более 270 тысяч проточных газовых водонагревателей. Помимо регулярного технического обслуживания самих колонок, нужна своевременная проверка трубочистами дымовых и вентиляционных каналов, а в старом фонде это не всегда просто.

Но подобные планы реальны только при условии технической и экономической целесообразности и только в том случае, если удастся договориться с собственниками. Как показывает практика, больше всего сил и времени требуется на то, чтобы согласовывать вопросы реконструкции дома с владельцами квартир, все остальное - технические моменты, подчеркивают газовики. По их мнению, вначале стоит переоборудовать с газа на электроэнергию и провести горячую воду в нескольких домах в качестве пилотного проекта. Это дало бы возможность более детально оценить плюсы и минусы.

- Существует еще один вопрос: готовы ли к такому переоборудованию поставщики ресурсов, - подчеркнула Алла Бредец, руководитель департамента Регионального центра общественного контроля Санкт-Петербурга. - Необходимо понять, существуют ли в городе необходимые свободные мощности. Ведь таких домов в Петербурге тысячи. Кроме того, в городе с 2014 года действует программа капитального ремонта жилфонда, и многие газифицированные дома-памятники в рамках этой программы уже прошли капремонт систем газоснабжения, на что были затрачены немалые деньги. На мой взгляд, здесь следует ограничиться пилотным проектом, а основные средства направить все-таки не на отказ от газового оборудования, а на ремонт фасадов и крыш, которые зачастую находятся в плачевном состоянии.