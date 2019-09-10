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10.09.2019 16:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти четыре человека пострадали в ДТП со "скорой"

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

В городе Всеволожск Ленинградской области карета скорой помощи столкнулась с автомобилем ВАЗ. Сейчас на месте работают три медицинские бригады, пострадали четыре человека.

В Ленобласти три человека погибли в ДТП

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло на перекрестке Дороги Жизни и Колтушского шоссе.

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что автомобиль скорой помощи ехал со включенными спецсигналами. Водитель легковушки не пропустил спецмашину, что и привело к столкновению. От удара карета "скорой" перевернулась.

По предварительным данным, в салоне медицинского автомобиля находилась пенсионерка, которой требовалась срочная госпитализация.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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