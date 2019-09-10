В Петербурге создадут единую справочную службу

Чтобы наладить взаимодействие с федеральными структурами, в Петербурге будет создана единая социальная справочная служба на базе диспетчерского центра информационно-справочной службы комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.

В настоящее время исполнительные органы государственной власти города, государственные фонды и общественные организации в сфере социальной защиты имеют самостоятельные информационно-справочные службы. Каждая такая служба информирует жителей Санкт-Петербурга по отдельным вопросам своих компетенций, из-за чего горожанам приходится держать в памяти множество телефонов и адресов интернет-сайтов. Чтобы получить те или иные меры социальной поддержки, петербуржцам приходится тратить много времени на звонки и ожидание ответа операторов.

Теперь до конца года правительством города будет введен единый трехзначный номер, по которому человек сможет уточнить, какие льготы ему положены и куда за ними обращаться.

- Это будет единая социальная справочная служба, - отметил врио губернатора города Александр Беглов. - Любой гражданин сможет воспользоваться ее услугами, вне зависимости от потребности в федеральной или городской льготе.

Создание единого социального номера Санкт-Петербурга позволит предоставлять информацию о социальных льготах по принципу "одного звонка". Оператор проконсультирует гражданина, при необходимости перенаправит его звонок на компетентного специалиста в другую организацию или учреждение. Таким образом, исчерпывающая консультация, запись на прием в орган социальной защиты или вызов при необходимости специалиста на дом будут осуществляться за одно обращение.

Создание единого номера позволит предоставлять информацию о социальных льготах по принципу "одного звонка"

Напомним, что недавно в городе начал работу Центр выдачи технических средств реабилитации инвалидам, созданный Фондом социального страхования. Он предоставляет федеральные и городские льготы по принципу "одного окна". Здесь можно подать заявление и получить необходимое техническое средство. Прием в Центре, оборудованном по стандартам "Доступной среды", ведут представители Территориального фонда социального страхования, представители социальной службы города и отдельно - социальные участковые.

- Социальное развитие города - один из наших безусловных приоритетов, - подчеркнул Александр Беглов. - Все, что делается сегодня правительством Петербурга, делается для его жителей.

В этом году уже стартовали несколько новых программ для молодых и многодетных семей. Расширены меры поддержки старшего поколения. Введен бесплатный круглогодичный проезд на электричках для пенсионеров и других льготных категорий. Право на льготы получили блокадники, которые раньше не имели официального статуса из-за непродолжительного пребывания во вражеском кольце. К 75-летию Великой Победы единовременные выплаты получат около 350 тысяч ветеранов. А в июле 2019 года начала работу новая служба социальных участковых. За первые месяцы к ним обратились 35,5 тысячи петербуржцев, 1600 человек уже взяты на сопровождение.