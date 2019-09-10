В Петербурге за нападение на сотрудника ДПС задержаны мигранты

Новости

Надаль рассказал, почему расплакался после завершения финала US Open 13:00
"Заряженного" универсала Lada Vesta Sport не будет 13:00
Звездная болезнь: новый Mercedes-Benz EQS дебютировал во Франкфурте 12:55
Режиссер "Гоголя" снимет screenlife-хоррор про воскрешение мертвецов 12:54
Федор Кудряшов: Проскакивали мысли, неужели не сможем выиграть 12:49
Жара в Москве продержится до пятницы 12:47
Лукашенко обозначил позицию по оказанию господдержки 12:46
Рейс из Новосибирска в Москву отложили из-за неисправности самолета 12:45
Большинство россиян уверены во вредном влиянии компьютерных игр 12:44
Судебные приставы Вологодчины помогли отцу встретиться с детьми 12:39
Роспотребнадзор в 40 раз сократит число санитарных норм и правил 12:36
Глава РФС высказался против совмещения Черчесовым работы в сборной и клубе 12:32
На Кубани при пожаре в частном доме погибли муж с женой 12:31
На Урале футбольные ворота насмерть задавили школьника 12:28
В Хабаровском крае унесло троих парней, купающихся при паводке 12:26
Родителей будут информировать о необходимых детям прививках 12:25
Один человек пострадал при крупном пожаре в центре Геленджика 12:24
Ученые описали ранее неизвестное шестое массовое вымирание 12:24
Вышел трейлер очередного ремейка слэшера "Черное Рождество" 12:16
На Сахалине реанимировали пациента после 25-минутной остановки сердца 12:09
Инвалид-колясочник из Приамурья совершил прыжок с парашютом 12:07
"Их сожгли, а потом заморозили": восстановлен ход последнего дня мезозоя 12:07
Когда и по какой цене в России появится новый Land Rover Defender 12:07
Вышел трейлер "Маяка", нового хоррора режиссера "Ведьмы" 12:00
Тюменский губернатор рассказал о программе Десятого нефтегазового форума 11:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Росреестр рассказал, как выбрать кадастрового инженера
Росреестр рассказал, как выбрать кадастрового инженера
Что нового ждет выпускников в приемной кампании 2020 года
Что нового ждет выпускников в приемной кампании 2020 года
Кто сможет получить бесплатные лекарства в аптеках
Кто сможет получить бесплатные лекарства в аптеках
10.09.2019 11:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге за нападение на сотрудника ДПС задержаны мигранты

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

В Петербурге полиция устанавливает обстоятельства нападения на сотрудника ДПС. По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мужчина получил телесные повреждения, находясь при исполнении служебных обязанностей.

Фото: Алексей Стригин/Анна Дурова/РГ
Санкт-Петербургский железнодорожный узел ждет масштабное обновление

- Инцидент произошел накануне в Петродворцовом районе в городе Петергоф на Ропишиском шоссе, - уточнили в управлении. - Нарядом ДПС был остановлен автомобиль марки "ГАЗ". При проверке документов установлено, что пассажиры являются гражданами стран ближнего зарубежья, однако разрешающих документов на право нахождения на территории РФ у них отсутствовали.

- В ходе возникшего конфликта один из них несколько раз ударил кулаками сотрудника полиции, - уточнили в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, который будет расследовать уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ). - Сотрудник госпитализирован в больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

Нападавших удалось задержать. Водителя и одного из пассажиров - прямо на месте, третьего участника инцидента - спустя несколько часов в Стрельне. Виновным может грозить до десяти лет лишения свободы, так как насилие признано "опасным для жизни и здоровья".

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В МИД прокомментировали "эвакуацию американского шпиона из РФ в США"
Рада приняла закон об импичменте президента
Один человек пострадал при крупном пожаре в центре Геленджика
До 20 миллионов россиян могут потерять работу из-за внедрения роботов
Билан извинился за испорченный праздник на Дне города в Самаре