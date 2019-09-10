В Петербурге за нападение на сотрудника ДПС задержаны мигранты

В Петербурге полиция устанавливает обстоятельства нападения на сотрудника ДПС. По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мужчина получил телесные повреждения, находясь при исполнении служебных обязанностей.

- Инцидент произошел накануне в Петродворцовом районе в городе Петергоф на Ропишиском шоссе, - уточнили в управлении. - Нарядом ДПС был остановлен автомобиль марки "ГАЗ". При проверке документов установлено, что пассажиры являются гражданами стран ближнего зарубежья, однако разрешающих документов на право нахождения на территории РФ у них отсутствовали.

- В ходе возникшего конфликта один из них несколько раз ударил кулаками сотрудника полиции, - уточнили в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, который будет расследовать уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ). - Сотрудник госпитализирован в больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

Нападавших удалось задержать. Водителя и одного из пассажиров - прямо на месте, третьего участника инцидента - спустя несколько часов в Стрельне. Виновным может грозить до десяти лет лишения свободы, так как насилие признано "опасным для жизни и здоровья".