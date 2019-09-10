Один из самых необычных проектов, показанных петербуржцам в рамках "Театральной олимпиады", - "Утополис". Спрос на него велик: спектакль-променад, в котором участвуют порядка 300 зрителей и который охватывает 52 городские локации, будет показан несколько раз в течение всего сентября.

Более 500 лет назад Томас Мор написал свою знаменитую "Утопию" - книгу про остров, где жизнь устроена удобно и справедливо. Может ли современный город стать таким "Утополисом", где комфортной, интересной и полезной станет жизнь каждого его жителя? В сущности, именно поискам ответа на этот вопрос и посвящен спектакль, созданный объединенными усилиями Манчестерского международного фестиваля, устроителями Театральной олимпиады 2019, Schauspiel Kо..ln и Coventry UK City of Culture 2021.

Десяток небольших групп по 6-7 человек собираются в разных местах. Исходной точкой для нашей, например, стал магазинчик секонд-хенда. Звуковая колонка, врученная каждой группе, - аудиогид по маршруту. А еще всем зрителям раздают по блокнотику с картой города и карандаш для записи мыслей. Путешествие начинается.

В сущности, весь спектакль представляет собой некий микс из старой детской игры "12 записок", квеста-психотренинга на знакомство и развитие личности, а также опробованных приемов разного рода "деловых игр". Только вместо "клада" зритель в итоге получает экскурсию по тем местам Петербурга, куда вряд ли когда-нибудь забрел бы без важного дела, довольно близкое знакомство с людьми, с которыми вряд ли когда-либо пересекся бы в своей жизни.

...Для начала звуковая колонка привела нас в читальный зал Российской национальной библиотеки. Томас Мор считал, что ради справедливости люди через пять-десять лет должны меняться профессиями. А сколько среди нас готовых сменить сферу деятельности? Мы мигаем лампочками столов, откликаясь на свою профессию. А потом, разбившись на пары, рассказываем друг другу, кем были наши бабушки-дедушки и какую профессию, как мы думаем, выберут наши внуки. И шлем sms-сообщения по объявленному номеру: в них наши представления о том, какие свойства потребует будущее от наших потомков.

SMS - вообще важнейшая составляющая спектакля. Потом из этих ответов на самые неожиданные, но глубоко философские вопросы авторы составят его новую партитуру. Ведь "Утополис" каждый раз звучит обновленными голосами - голосами предыдущих зрителей.

В библиотеке нас уже несколько десятков, в следующей локации, здании Северо-Западного железнодорожного агентства - уже более сотни. Здесь для публики новые задания: рассматриваем табло с расписанием поездов, мечтаем о том, куда готовы были бы отправиться прямо сейчас.

Пожалуй, самым интересным пунктом стало посещение катакомб Петрикирхе. Старейшая лютеранская церковь Петербурга в советское время была превращена в бассейн, в алтаре новая власть устроила вышку для прыжков в воду. Мы не просто знакомимся с историей храма, но и размышляем о вере и безверии. А еще - возможно ли создание идеального мира, где каждый доволен отведенным ему местом? Что такое общественная справедливость?

Sms-сообщения - важнейшая составляющая спектакля. Потом из них авторы составят его новую партитуру

Выбравшись из церковных катакомб, бредем к необычным автобусам-салонам с зеркальными стеклами: в таких проводят секретные переговоры. Пытаемся здесь сформулировать ответ на последний вопрос: что надо сделать, чтобы изменить наш мир к лучшему?

Итоговый аккорд - общая дискотека в Михайловском сквере на площади Искусств.

И хотя многие из озвученных sms вызвали скептическую улыбку, уйти с "Утополиса" просто так не получается. На память мне остается листовка с чьим-то высказыванием: "Я бы осталась жить в том месте, где каждый может реализовать себя". Сохраню ее: я полностью согласна с автором.